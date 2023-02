Ranieri incarta il pareggio:  «Va bene così» 

In fondo lo ha ripetuto spesso: in Serie B l'importante è non perdere e poi, solo poi, provare a vincere. E così Claudio Ranieri si prende senza troppi problemi il punticino di Venezia, che consente al suo Cagliari di uscire indenne da due trasferte di fila e, a piccoli passi, di restare in zona playoff, anche se ora nell'ultimo posto disponibile. E se è vero che al Penzo i rossoblù hanno provato a vincere, altrettanto vero è che il tecnico ha sudato freddo quando Johnsen, al 95', è andato via in contropiede e c'è voluto un miracoloso intervento in scivolata di Barreca per evitare il gol. «Sarebbe stata una beffa», sorride, «ma anche per questo non c'è rammarico per la mancata vittoria».

Le scelte

Confermati dieci undicesimi della formazione di partenza di Bari, con Kourfalidis a sostituire lo squalificato Lapadula e Mancosu ribattezzato prima punta. Ranieri è soddisfatto: «Con gli uomini che avevo a disposizione ho provato a mettere in difficoltà il Venezia. Mancosu ha fatto quello che gli avevo chiesto e, non essendo ancora al cento per cento, non potevo chiedergli di più. Ha pressato il centrale, veniva incontro ai compagni e così era difficile da prendere. In più, avevamo sempre un uomo in più a centrocampo. Così facevamo girare bene la palla e facevamo correre i tre centrocampisti del Venezia».

Va bene così

Uno 0-0 che regala un altro punticino, ma soprattutto allunga la piccola striscia positiva. A Ranieri va bene così: «Una bella partita, combattuta, tutte e due le squadre hanno provato a vincere. Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché sono soddisfatto». Un Cagliari che ha osato un po' di più nella ripresa: «Avrei qualche rammarico se non ci fosse stata quell'ultima occasione del Venezia. Sarebbe stata una beffa. Alla fine credo sia stata una gara piacevole, giocata bene da tutte e due le squadre». Ranieri spiega il suo piano: «Siamo stati bravi a intrappolarli, lasciandogli solo qualche iniziativa centrale, come quella del finale. I ragazzi hanno fatto un grande lavoro». Nelle sette partite della sua gestione, i rossoblù hanno messo insieme 12 punti: «Bilancio positivo, anche se io voglio sempre di più. Lavoriamo per riportare il Cagliari il più in alto possibile. È difficile, ma intanto lavoriamo e poi accettiamo il risultato, perché sappiamo di aver fatto il massimo di quel che potevamo fare». Tra i singoli, Ranieri coccola Luvumbo: «Da quando sono arrivato, sta avendo una buona continuità di rendimento. Sta migliorando, è un ragazzo interessante, giovanissimo. Ma il calcio non aspetta e allora Zito deve sbrigarsi a mettere a frutto quel che gli ha dato madre natura».