Ranieri: il mio Cagliari ad alta quota 

Saint-Vincent. Soddisfatto del lavoro svolto qui in Val d’Aosta e rimborsato dall’affetto quotidiano dei tifosi, per lo più emigrati. «Un bilancio più che positivo se non ci fossero stati gli infortuni di Rog, Lapadula e Mancosu», tiene a precisare Claudio Ranieri, il cuore ancora in subbuglio per le emozioni vissute a Bari ma proiettato in tutto e per tutto verso la prossima stagione. E pratico, quindi, dannatamente pratico. Ha un gruppo bello compatto e se lo tiene stretto, ma la coperta è ancora corta, e non lo manda certo a dire. «Ho bisogno di un altro attaccante e… di altri due difensori esperti». Proprio così. «Non sto scherzando», taglia corto rompendo il silenzio di stupore per la sua risposta nella piccola sala stampa allestita nel Palazzetto dello Sport di Châtillon, proprio accanto allo stadio “Brunod” dove il Cagliari si è allenato ogni giorno nelle ultime due settimane. Non più solo un difensore, dunque, come aveva detto un mese fa ad Asseminello, ma due. «Dietro ho ragazzi forti, ma sono giovani, hanno fatto poche partite in A», spiega. «Nei momenti di difficoltà, quando magari subiremo anche quattro gol, riusciranno a stare sereni? Le case si costruiscono dalle fondamenta. Per questo mi servono altri due difensori esperti». E un altro attaccante, appunto. «Con caratteristiche», si limita a dire il tecnico rossoblù, «che vadano bene con gli altri attaccanti che già abbiamo. È un mercato non facile, si lavora nell’ombra».

Il modulo

«Sono contento del gruppo che si è formato. Anche chi è arrivato si è subito amalgamato. Forse è uno dei gruppi più uniti con i quali ho lavorato», si sbilancia Ranieri. «E questo ci servirà nei momenti di difficoltà. Perché ce ne saranno, prepariamoci». Ranieri sa già dove andare a parare. «Le paure dobbiamo metterle nel bagaglio del campionato e saperle gestire». Messaggio forte e chiaro. «I marinai esperti dicono: dopo le libecciate arrivano gli Alisei e il vento che spinge da dietro. Dobbiamo essere pronti a tutto, quindi». L’aspetto mentale vale quanto quello atletico e quello tattico. A proposito, anche quest’anno il Cagliari cambierà spesso pelle tra una partita e l’altra o nel corso della stessa partita. «Non ho un sistema di gioco fisso. O meglio, sì, il 4-4-2 è un punto di riferimento. Ma voglio studiare bene l’avversario, capire come lo posso fermare e come lo posso attaccare. Anche per questo ho bisogno di giocatori universali che possono ricoprire più ruoli».

I protagonisti

Gli infortuni sono una croce che si porta dietro. «Purtroppo sono stati infortuni tecnici, non potevamo farci nulla. Al contrario di Jankto, che abbiamo fermato giusto in tempo». Ranieri entra nello specifico: «Lo conosco bene, lui è un giocatore generoso e, fosse stato per lui, avrebbe continuato a giocare nonostante il dolore a Olbia. L’ho preso al volo costringendolo ad uscire. E da lunedì sarà di nuovo a disposizione». Tutti per uno, uno per tutti. Con qualche rara eccezione. Per esempio Nandez - provato sia sulla fascia sia sulla trequarti in questo ritiro - ha bisogno di meno vincoli rispetto agli altri. «È uno spirito libero, deve tagliare il campo. Non posso ingabbiare un giocatore come lui. Devono essere gli altri centrocampisti a scalare e i terzini a spingere». Così come Luvumbo deve attaccare in continuazione gli spazi. «Che giochi punta o ala, il discorso non cambia. Zito deve allungare la squadra. E tirare in porta». Buono l’impatto di Shomurodov. «Deve ancora trovare una condizione ideale, ma si sta ambientando molto bene. Contro il Como mi è piaciuto, ha avuto due occasioni interessanti». L’amichevole dell’altro ieri è stata una buona vetrina anche per Lella, al secondo gol in “pre-season”. «È cresciuto tanto, sta facendo passi da gigante. E senza giocare nel suo ruolo». Dolce carezza in attesa di capire se l’ex Olbia resterà o meno. Come quella che Re Claudio II riserva a Viola. «L’ho visto davvero determinato». Poi si vedrà.

