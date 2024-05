Ranieri, il Diavolo e l’acquasanta 

San Siro per Claudio Ranieri non è uno stadio come tanti. Alla guida dell'Inter è stato per qualche mese la sua casa, contro il Milan le sfide sono state tante, prima da calciatore e poi da allenatore.

La prima e l'ultima

La prima volta, che non si scorda mai, Re Claudio la visse con la maglia della Roma addosso, esattamente 50 anni fa, il 17 febbraio del 1974, con i rossoneri vittoriosi 2-0 grazie alle reti di Rivera e Maldini. Il giovane Ranieri, appena ventiduenne, venne mandato in campo da Liedholm al 34' del primo tempo, per sostituire Liborio Liguori, in una delle sei gare giocate con la sua Roma. L'ultima lo scorso 2 gennaio, sulla panchina del Cagliari, in una fredda serata di Coppa Italia, con i rossoblù travolti 4-1 e un Ranieri che, per la prima volta, bacchettò pesantemente i suoi ragazzi.

Le sfide al Diavolo

Ne ha viste tante, Ranieri, ma questa sera sentirà un brivido speciale, quello che solo San Siro sa regalare. Un abbraccio a Stefano Pioli, che del tecnico di Testaccio è stato giocatore ai tempi della Fiorentina e che, da collega, è un tabù. Mai una vittoria nei nove confronti diretti per Ranieri, che sembra quasi dover scontare il passaggio di consegne sulla panchina del Parma. Pioli esonerato, arriva Sir Claudio che centra una delle sue leggendarie imprese con una squadra che sembrava spacciata. Pensieri e ricordi, per Ranieri. Come quelli delle battaglie da calciatore con i rossoneri. Dopo il 2-0 incassato la prima volta con la Roma, è tornato a San Siro altre sei volte. In Serie A due sconfitte col Catanzaro e una col Catania, ma anche uno storico 0-0 raccolto con i calabresi guidati da Carletto Mazzone nel 1979-80. E poi due scontri di Coppa Italia, un ko col Catania e, nel 1978-79, un 2-2 raccolto col Catanzaro di Massimino Palanca che va in gol e regala, proprio a Ranieri, anche l'assist per una delle poche reti (11 in tutto) nella carriera dell'attuale tecnico rossoblù.

In panchina

Dal campo alla panchina, dove Ranieri, più volte, ha potuto sfidare il Milan guardandolo negli occhi. Non la prima, stagione 1990-91, quando Sir Claudio perse 2-0, come all'esordio da calciatore, alla guida del neopromosso Cagliari, con una doppietta di Van Basten. A seguire un pesantissimo 5-0 rimediato col Napoli e altre due sconfitte con la Fiorentina. Il San Siro rossonero è stato esorcizzato la prima volta il 25 agosto 1996, quando Ranieri, con la Viola, conquistò proprio a Milano contro il Milan una indimenticabile Supercoppa italiana, con una doppietta di Batistuta. Il primo punto in campionato arriva alla guida della Juventus (0-0 nel 2007-08), mentre la prima vittoria è quella conquistata con la Roma (1-0, rete di Borriello) nel 2010-11. In totale, i successi in casa del Diavolo per Ranieri sono tre, compreso il derby vinto con l'Inter nel 2011-12 (1-0 firmato Milito), che è anche la sua ultima vittoria a San Siro, dove ha strappato quattro pareggi e perso ben sette volte. Oggi Sir Claudio ci torna col Cagliari e punta a un nuovo esorcismo.

