Ranieri: «Il Cagliari è pronto per la sfida-salvezza» 

Cresce l’attesa per lo scontro diretto di domani tra Sassuolo e Cagliari che può valere la salvezza matematica per i rossoblù in caso di vittoria. «Noi non sappiamo se andiamo a Reggio Emilia a festeggiare. Noi andiamo a fare una partita gagliarda, volenterosa», il guanto di sfida dell’allenatore Claudio Ranieri (nella foto). «Sappiamo, come quando abbiamo giocato contro il Bari, che c’è tutta l’Isola dietro di noi. E io mi aspetto una grandissima prova dai miei». I giocatori hanno chiesto e ottenuto di poter andare in ritiro già da ieri sera per compattarsi ulteriormente in un momento decisivo per la stagione.

