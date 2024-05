Ranieri: i tifosi devono essere orgogliosi di noi 

Assemini. «Noi non sappiamo se andiamo a Reggio Emilia a festeggiare. Noi andiamo a fare una partita gagliarda, volenterosa». Non è una questione di scaramanzia, ma di mentalità. E di consapevolezza. «Sappiamo, come quando abbiamo giocato contro il Bari, che c’è tutta l’Isola dietro di noi. E io mi aspetto una grandissima prova dai miei». Con fermezza e col sorriso allo stesso tempo, così Claudio Ranieri allenta la tensione e spazza via i fantasmi di San Siro dalla pancia del “Crai Sport Center” di Assemini dove si è tenuta la conferenza stampa in vista dello scontro diretto col Sassuolo. «A Milano ce la siamo giocata, abbiamo corso, abbiamo lottato. Loro stati più bravi. Andiamo oltre. Ci aspetta una sfida decisiva e siamo carichi, sia fisicamente che mentalmente».

Match point

Pacato. Lucido. Ne ha vissute talmente tante, del resto, gare come questa, e non si fa certo divorare dalla frenesia, l’allenatore del Cagliari, che domani ha il primo match point. Vincendo, infatti, i rossoblù conquisterebbero la salvezza con una giornata d’anticipo, a prescindere dagli altri risultati. «Noi in ogni partita non pensiamo di andare per vincere o per pareggiare, noi andiamo a fare la nostra migliore prestazione possibile», chiarisce il tecnico di Testaccio. «I ragazzi non sono macchine, possono sbagliare la partita, l’approccio. Poi sta a me fare i cambiamenti che reputo opportuni». Il fatto che si giocherà in uno stadio prevalentemente occupato da tifosi sardi aiuta, e non poco. «È indubbiamente un grosso vantaggio», ammette lo stesso Ranieri. «È un po’ come giocare in casa e questo ci dà ancora più coraggio e ancora più spinta di quella che già abbiamo». Capitolo, quello dei tifosi, che gli sta particolarmente a cuore. «Loro devono sentirsi orgogliosi di noi, al di là del risultato», il punto fermo. «Che poi è quello che ci hanno chiesto anche giovedì allo stadio prima dell’allenamento: “lottate e accetteremo il risultato”. Evidentemente, il mio messaggio è passato».

Fiato sospeso

Ancora out Makoumbou e Jankto, tutti gli altri sono a disposizione. Compreso Mancosu. «Non ha i novanta minuti, certo, come qualche altro suo compagno, ma tutti hanno la possibilità di avere minutaggio. Poi sarà la partita a dirmi se è meglio uno o l’altro o tutti e due insieme. Abbiamo visto che per battere il Sassuolo all’andata, ho fatto ricorso a tutte le munizioni in attacco». Soprattutto Pavoletti, a segno in rovesciata al 99’. A proposito del capitano: «Ha sempre questo problema al piede. Ma se dovessi aver bisogno di lui, spero mai, ci sarà». Come sta, invece, Mina? «Lo avete visto?! Se ha fatto una corsetta ed è uscito vuol dire che sta bene. Se ne fa due, di corsette, sono più preoccupato», scherza e se la ride Sir Claudio sdrammatizzando sulla gestione (chirurgica) in settimana del colombiano, imprescindibile. «L’altro giorno gli ho detto: “sei come la batteria dei telefonini, se stai troppo in campo ti scarichi. Meglio di no, ti conservo per la partita”».

«Non è corretto»

Dal Sassuolo al Sassuolo. Cinque mesi dopo non c’è più Dionisi ma l’ex Ballardini sulla panchina neroverde. «Cambiano poi alcuni giocatori, potrebbe cambiare il modulo. Non sappiamo se utilizzeranno quello solito del Sassuolo o quello solito di Ballardini. Ma noi siamo pronti sia per l’uno che per l’altro». Inutile anche pretendere di sapere in anticipo quale sistema di gioco utilizzerà il Cagliari: «Perché devo avvantaggiare l’avversario? Sarebbe sciocco da parte mia farlo». Una cosa è certa: «Mi aspetto una squadra con ottima qualità, che non è abituata a stare in quella posizione di classifica. Ma noi dobbiamo fare il nostro. Rispettandoli. Giocando una partita vibrante, forte. Con determinazione, con qualità. Poi vedremo». E lo vedranno anche le dirette concorrenti, che scenderanno in campo qualche ora dopo. Ranieri non ci sta, ritiene «sbagliatissimo» spezzettare così il turno: «Nelle ultime tre giornate, le squadre che stanno inseguendo lo stesso obiettivo dovrebbero giocare tutte allo stesso orario. Non è possibile che ci siano squadre che sappiano gli altri risultati prima ancora di giocare. Non è corretto».

