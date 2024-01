Ranieri: i soliti errori, ma non molliamo mai 

Un pugno di mosche in mano alla fine di una serata surreale sugli spalti e dai due volti in campo, tanto per cambiare. «Sicuramente i ragazzi erano provati», ammette Claudio Ranieri, che, però, non cerca alibi per la quarta sconfitta interna. «Ci capitano partite così. Anche col Bologna siamo dovuti andare sotto prima di iniziare a giocare. Se avessimo continuato a giocare come nel primo tempo, saremmo andati a casa con quattro gol, minimo. Ma abbiamo reagito e le abbiamo provate tutte per recuperare. Non molliamo mai», mostra il petto, per quanto sconfortato, l’allenatore del Cagliari. «Non posso che ringraziare questi ragazzi. E con questo spirito, sono sempre più convinto, ci salveremo».

Il ricordo di Riva

È stata una gara rocambolesca, il Toro sembrava averla in pugno sino al ruggito d’orgoglio rossoblù. «Concediamo troppe occasioni facili, e così diventa tutto più complicato», il grande rimpianto di Ranieri. «A volte siamo troppo frenetici e non riusciamo ad essere sereni e lucidi nelle giocate. Dobbiamo essere più tranquilli negli ultimi trenta metri e più decisivi in fase difensiva». Ranieri va oltre l’aspetto emotivo. «È stata indubbiamente una settimana difficile per tutti. Si perde il punto di riferimento più grande», dice col cuore in mano. «Anche se non si faceva vedere, sapevamo che lui c’era e ci teneva su un palmo di mano. Ma questa non può essere una scusa per come abbiamo giocato nel primo tempo, soprattutto nei primi quindici-venti minuti», tiene a chiarire il tecnico rossoblù. «Anche perché non è la prima volta che iniziamo la partita in questo modo. Succede spesso, purtroppo, e mi continuo a chiedere il perché». L’altra faccia della medaglia è la reazione avuta nella ripresa. «Ho visto una squadra con grande spirito e orgoglio. E ripeto, con questo atteggiamento ci salveremo, ne sono sempre più convinto. Bisogna, però, migliorare in certe situazioni. In Serie A quando commetti un errore lo paghi il più delle volte e noi li stiamo pagando a caro prezzo».

Le scelte

L’undici iniziale, spiega Ranieri, sulla falsariga della gara d’andata, nella quale i rossoblù avevano messo sotto scacco il Toro. Stavolta, però, mancavano due pedine chiave di quel tridente “leggero”, Oristanio e Luvumbo. «Al di là degli interpreti, è venuto meno l’atteggiamento di quella partita». Il tecnico di Testaccio spiega anche la scelta di lasciare inizialmente in panchina Prati: «Sono tre settimane che non riesce ad allenarsi bene per un piccolo problema e volevo farlo riposare. Così come volevo far rifiatare per almeno un tempo Viola. Entrambi poi sono entrati alla grande, ma su questo non avevo il minimo dubbio».

Il mercato

Visti anche gli errori di ieri in difesa, sorprende la cessione al Como di Goldaniga. «Facciamo di necessità virtù», taglia corto Ranieri con lo sguardo impenetrabile. «La speranza, ora, è che sia Wieteska che Hatzidiakos siano in grado di darci qualcosa in più». Inutile pretendere ciò che non può arrivare. «Come tutti gli allenatori, chiaramente, spero che qualcosa arrivi. Bisogna sempre poi capire chi trovi in questo momento. Pertanto, stiamo sereni e una volta finito il mercato, cercherò di tirar fuori il massimo da ciascuno come già sto facendo».

