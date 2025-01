Ranieri ha messo a posto la Roma 

Roma 3

Genoa 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Mancini, Hummels (76' Pisilli), Ndicka, Saelemaekers (76' Celik), Konè, Paredes, Angelino, Dybala (85' Shomurodov), Pellegrini (46' El Shaarawy), Dovbyk (84' Soulé). In panchina Ryan; De Marzi; Dahl; Sangaré; Hermoso; Abdulhamid; Baldanzi; Zalewski. All. Ranieri.

Genoa (4-3-3) : Leali, De Winter, Bani (32' Sabelli), Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby (68' Ekhator), Zanoli (68' Venturino), Pinamonti, Miretti (86' Kassa). In panchina Marcandalli; Matturro; Pereiro; Melegoni; Bohinen; Ankeye; Stolz; Sommariva. All. Vieira.

Arbitro: Zufferli.

Reti: 25' Dovbyk, 33' Masini, 60' El Shaarawy e 73' aut. Leali.

Note: angoli 2-2, rec. 2' e 4', ammoniti Vasquez, Paredes.

La legge dell'Olimpico resta in vigore e la Roma, tra le mura amiche con Ranieri in panchina, non sembra conoscere sconfitta battendo anche il Genoa. L'unico ko resta quello con l'Atalanta, poi solo successi, compreso quello contro il Grifone, arrivato grazie alle reti di Dovbyk, El Shaarawy (alla sua 300° presenza in giallorosso) e all'autogol di Leali. Ma il primo tempo scivola via su ritmi bassi, vivendo di fiammate, poche, che regalano alle due squadre un gol per parte. Apre la Roma con Dovbyk, nel posto giusto e al momento giusto dopo la respinta di Leali sul tiro ravvicinato di Pellegrini. Secondo gol consecutivo nel 2025 per l’ucraino, il settimo in questo campionato e l'undicesimo in totale fra Coppa Italia ed Europa League.

Eppure il vantaggio, come al Dall'Ara, dura pochissimo, perché poco dopo arriva la dormita giallorossa sul calcio d'angolo battuto da Miretti per il tiro al volo di Masini che segna l'1-1 alla sua prima gara da titolare in Serie A. All'intervallo il parziale è di pareggio e con pochi altri sussulti se non la traversa di Dybala su punizione.

La ripresa

Sabelli all’11’ la tocca col braccio, la Roma protesta, ma l’azione prosegue e arriva il 2-1 giallorosso grazie a El Shaarawy su appoggio di Dybala che trova comunque di festeggiare le cento presenze in maglia giallorossa. Il colpo del ko, poi, arriva con l'autorete di Leali dopo un'azione in solitaria di Koné, capace di spaccare in due la difesa rossoblù. Roma ancora in corsa per l'Europa.

Titoli di coda, invece, sul futuro allenatore, perché se Ranieri dice chiaramente che a fine stagione smetterà di allenare («è il momento di dire basta»), dall'altra rinnova l'impegno nel «cercare un profilo che riporti la Roma nell'elite del calcio nazionale e internazionale».

