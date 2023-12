Ranieri ha l’imbarazzo della scelta Indisponibile solo Shomurodov 

Il Cagliari mette via il ko del “Maradona” e da ieri corre verso la gara contro il Verona, lo scontro diretto in programma sabato sera alle 18 al Bentegodi. Alla ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini buone notizie per Ranieri, perché Nandez e Goldaniga sembrano aver smaltito botte e fatiche di Napoli e saranno abili e arruolabili contro l'Hellas.

Il punto

Alla ripresa di ieri allenamento defaticante per chi ha giocato sabato, esercitazioni tecniche e partitella finale per gli altri giocatori . Oggi i rossoblù tornano in campo con una nuova seduta al mattino. Il tecnico Ranieri ha a disposizione praticamente tutta la rosa, con l'eccezione di Shomurodov, che dovrà recuperare dalla frattura al secondo metatarso del piede destro, e di Capradossi, che prosegue negli allenamenti personalizzati. (al.m.)

