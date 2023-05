Ranieri ha già lanciato la sfida:  «Solo col cuore possiamo farcela» 

Il tempo di gridare al cielo la gioia per una vittoria che, per oltre un'ora, sembrava un sogno impossibile. Ma già nel dopo gara il discorso correva alla semifinale di ritorno al Tardini. Ad accendere la miccia ci hanno pensato, in sala stampa, il ds dei ducali, ed ex rossoblù, Mauro Pederzoli e il tecnico di casa Claudio Ranieri. Parma-Cagliari è già cominciata.

Botta e risposta

Le accuse all'arbitro Colombo da parte di Pederzoli non sono proprio piaciute a Ranieri, che ha ricordato come, in campionato, il Cagliari fosse stato condannato al Tardini anche grazie a un rigore, per usare un eufemismo, discutibile. «E quella sconfitta», ha spiegato il tecnico, «ci ha portato a giocare i preliminari col Venezia. Noi siamo stati zitti, doveva stare zitto pure lui. Non è corretto, è antisportivo, impari a stare al mondo». Colpito e affondato. E per la gara che deciderà la finalista, ecco arrivare l'internazionale Orsato, come avvenne col Cagliari, che dopo il ko di Modena protestò per la direzione arbitrale inadeguata, ottenendo, nella sfida successiva col Benevento, l'internazionale Sozza.

Le due facce del Cagliari

Per una sfida così delicata, Ranieri ha puntato sull'esperienza dei suoi veterani, quelli che non potevano tradire. Soprattutto, ecco dal primo minuto Rog e la coppia Pavoletti-Lapadula col sostegno di Mancosu. Un flop. Perché il Parma, che vive di palleggi e gioco corto, con un attacco di movimento che non dà riferimenti, si è preso il pallone e non lo ha più mollato. Pavoletti si è ritrovato a fare il secondo trequartista, a caccia del play avversario, senza mai entrare in area di rigore. Un pesce fuor d'acqua, che ha lasciato Lapadula senza partner e costretto Mancosu a fare un doppio lavoro.