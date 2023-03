Ranieri: giusto il pareggio, ci mancano i goleador Promozione? Io ci credo  

Claudio Ranieri non perde il sorriso, neanche davanti al primo pareggio casalingo della sua gestione. Co l Genoa ha prima provato a fare la voce grossa, partendo con due punte e un trequartista. Poi, quando ha visto che il suo Cagliari proprio non riusciva a vederla, è tornato sui suoi passi per poi giocarsela buttando dentro i big nella ripresa. Ma alla Domus ar riva il secondo 0-0 di fila e a Ranieri, più realista del re, va bene così: «Perché quando non puoi vincere, non si deve perdere».

Una sofferenza

Ranieri si prende le responsabilità delle sofferenze del primo tempo: «L'abbiamo preparata sapendo che non avevamo nulla da perdere, ma solo da guadagnare. Nella prima mezz'ora, però, il Genoa ha preso la partita in mano, stavamo soffrendo. Questione non di approccio, che è stato quello giusto, ma di modulo, perché noi avevamo due punte e un trequartista con soli due mediani che andavano in difficoltà contro i loro tre giocatori dietro Puscas. E così noi non la prendevamo mai». Via alla partita a scacchi con Gilardino, forse la cosa più interessante della serata: «Siamo passati al 4-4-1-1, come a Venezia, e le cose sono cambiate». Ancora meglio nella ripresa: «Loro non ci hanno capito più nulla. Abbiamo avuto le occasioni per far gol e, anche stavolta, come a Venezia, siamo andati a un centimetro dal rigore, che il Var giustamente non ci ha dato. E ancora con Pavoletti». Sembrava che il gol potesse arrivare da un momento all'altro «poi l'infortunio di Valeri e lo stop prolungato ha un po' stoppato il nostro impeto. Ma sono moderatamente soddisfatto dei ragazzi e posso dire che il pari è il risultato più giusto».

Guai arrendersi

Mancano i gol, ma Ranieri ribatte: «Mancano anche i goleador. Avevamo solo Mancosu e Lapadula, aspettiamo il recupero di Pavoletti, i gol dei centrocampisti e quelli su punizione e angolo, magari con i difensori. Ma anche al Genoa abbiamo lasciato solo un tiro di Puscas nel primo tempo e un colpo di testa di Sturaro nella ripresa». Un pareggio che forse mette definitivamente a riposo la speranza di agganciare il secondo posto. Ma il tecnico non si arrende: «Sono ambizioso e voglio che lo siano anche i ragazzi e crederò nella promozione diretta fino a quando ce lo consente la matematica, So che è difficile, che ci sono anche altre squadre che lottano con noi. Stiamo facendo bene, ma non raccogliamo quello che meritiamo. Continuiamo a giocare, poi alla fine vedremo dove saremo: secondo, terzo, quarto, quinto posto. E poi l'importante sarà giocarci la promozione ai playoff».