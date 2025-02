Ranieri ferma la corsa del Napoli Juve in ripresa 

Roma. Due pareggi nella corsa scudetto, entrambi nel recupero. I minuti finali di Milan-Inter e Roma-Napoli sono quelli che decidono i big match della giornata di Serie A: a San Siro De Vrij salva i nerazzurri dalla sconfitta e all’Olimpico la capolista si fa riprendere dalla squadra di Ranieri che strappa il pari con un super gol di Angelino. Il distacco in classifica resta invariato. Alle spalle delle due contendenti rallenta l’Atalanta che si fa imporre il pari dal Torino provocando l’ira di Gasperini con gli interventi del Var. Nella lotta per il quarto posto avanzano Juve, Fiorentina e Bologna.

Pesano i tre punti bianconeri sull’Empoli, che anestetizzano le polemiche su Thiago Motta: vittoria in rimonta con doppietta del sempre più decisivo Kolo Muani. Dopo una lunga crisi riparte la Fiorentina e, dopo la Lazio, supera con sacrificio il Genoa. A Roma il Napoli vede sfumare la vittoria e la chance di andare a +5 sull’Inter al 92’ con Angelino che risponde al gol dell’ex Spinazzola al 29’ del primo tempo. Ora l’Inter ha da recuperare la gara con la Fiorentina interrotta per il malore a Bove e può agganciare la capolista.

Una vittoria scacciacrisi, netta nel punteggio ma per nulla facile per la Juve che per un’ora vede i fantasmi. L’Empoli va in vantaggio con l’ex Di Sciglio poi la Juve la ribalta a metà ripresa con una doppietta del talismano Kolo Muani. Alla fine, dopo che l’Empoli resta in dieci e si mangia il pari, una “sassata” di Vlahovic e una puntata di Conceicao regalano la festa ai tifosi, riconquistati. Motta sa che si giova di alcune circostanze: il rigore cancellato dal var ai toscani per un mani sullo 0-1, l’errore di Goglichidze sul pari, il raddoppio su deviazione fortuita di Kolo Muani. Ma la Juve lotta e dà segnali di ripresa anche nei discussi Koopmeiners, Nico Gonzalez e Vlahovic. Positivo l’impatto di Veiga. Sofferta ma meritata la vittoria della Fiorentina sul Genoa, al terzo ko della gestione Vieira. I viola capitalizzano la superiorità con una prodezza di Kean e il raddoppio dell’ex Gudmundsson.

