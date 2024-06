«Ranieri esempio di educazione e inclusione» 

Il campionato è finito da più di tre settimane, ma Claudio Ranieri non smette di collezionare attestati di stima e consensi ovunque, non solo per la salvezza. L’ormai ex allenatore del Cagliari è il vincitore della ventiseiesima edizione del premio “l'Altropallone”, assegnato annualmente per meriti sociali a una personalità dello sport «che utilizza la pratica sportiva come veicolo per trasmettere valori di inclusione, educazione, uguaglianza».

La motivazione

Una vita in prima linea. «Noi dobbiamo fare di tutto per far sì che lo sport apra una via preferenziale verso tutti, senza escludere nessuno», ha sempre detto il tecnico di Testaccio, «una figura che nella sua onestà, trasparenza, semplicità e sincerità è ormai merce rara nel mondo dello sport professionistico», come si legge in un comunicato diffuso dagli organizzatori del premio, nel quale viene evidenziato come Ranieri «si è fatto paladino contro ogni forma di discriminazione e razzismo». Un esempio per tutti, insomma. «Ed è grazie all'esempio del calcio di Ranieri che sorgono ovunque progetti di sport sociale», sottolineano ancora gli organizzatori, «dove il calcio è un pretesto per educare all'inclusione e al rispetto dell'altro».

