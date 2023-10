Ranieri: è stata la nostra partita più brutta 

«Forse è stata la nostra partita più brutta». Non usa mezzi termini Claudio Ranieri, deluso a dir poco dalla prestazione del Cagliari e, soprattutto, dall’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori, sia in avvio di gara che nel corso del match. Senza distinzioni, stavolta, tra primo e secondo tempo. «Tante volte abbiamo giocato bene pur perdendo, stavolta non siamo stati noi e ci meritiamo la sconfitta». Schietto e categorico nel bacchettare la squadra, come non lo era mai stato dall’inizio di una stagione che si sta rivelando più complicata del previsto.

Una sola ricetta

Il gol di Nico Gonzalez già al terzo giro di lancette è stato indubbiamente devastante anche mentalmente. «Dopo venti minuti poi eravamo già sotto di due reti». Non cerca, però, alibi l’allenatore rossoblù. «Certo non possiamo dire che ci hanno sorpreso. In quei frangenti bisogna essere più furbi. Punto». E andare probabilmente oltre la consapevolezza di poter reggere il confronto sul piano agonistico. «Bisogna cambiare mentalità e dire: “noi non vogliamo retrocedere”. È l’unico modo, questo, per cambiare rotta. Quello che stiamo facendo non è sufficiente, mi pare sin troppo evidente», sottolinea Ranieri che conosce una sola ricetta, dice e ripete ogni volta che ne ha l’occasione, per superare la crisi: il lavoro. «E meno si parla», puntualizza, «meglio è».

Da dove ripartire

La mazzata viola è pesante, pesantissima. Questa è, tra l’altro, la terza sconfitta consecutiva, la quinta in sette giornate. «Sono deluso, è chiaro. Non mi aspettavo questo tipo di partita, anche perché l’avevamo preparata bene. Prendo spunto. L’idea da dove ripartire ce l’ho e cercheremo di svilupparla in allenamento sperando di far meglio la prossima gara. Tutto è molto difficile, ma non ci arrendiamo», ribadisce l’allenatore del Cagliari che spera di recuperare Luvumbo per la sfida di domenica alla Domus con la Roma. «Non sta un granché bene», ha spiegato anche dopo il match con la Fiorentina, «altrimenti lo avrei messo in campo. Durante la rifinitura del mattino ha detto che quando trotterellava non c’erano problemi ma che ogni volta che provava ad accelerare sentiva dolore. E non potevo certo rischiare di perderlo per un mese».

Il caso tra i pali

Potrebbe fermarsi per scelta tecnica al prossimo giro, invece, il portiere Radunovic. Ancora un suo errore ha condizionato il match, stavolta dopo soli tre minuti. «Evidentemente non è sereno», ha sottolineato Ranieri che aveva scelto di confermarlo convinto di poter contare, invece, sulla forza del suo carattere. «Parlerò col ragazzo, vedremo». Scalda i motori il vice Scuffet, e con lui Prati e Oristanio, subentrati ieri col piglio giusto nella ripresa e promossi dall’allenatore pubblicamente. «Forse i più giovani non sentono il peso della classifica o lo sentono meno. Di sicuro, più degli altri pensano soltanto a giocare. E di questo ne terrò conto».

