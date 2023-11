Ranieri è sicuro:  «Ce la giocheremo fino alla fine» 

«La Juventus è agevolata dalla mancanza delle competizione europee, a marzo-aprile sarà la più fresca e se recupera tutti gli effettivi... L'Inter è una macchina perfetta, ma per lo scudetto io non dimenticherei Milan e Napoli. Quarto posto alla Roma? Ci può stare se smette di essere tormentata dagli infortuni». Claudio Ranieri - parlando a “Radio anch'io sport” della Rai - vede così la lotta per lo scudetto ed un posto nella prossima Champions League. Una lotta aperta e che riguarda non solo i due club in vantaggio, ma un lotto più allargato di club.

E quanto al suo Cagliari, in vista dell’impegno di domenica alle 12.30 alla ripresa del campionato contro il Monza di Raffaele Palladino, che lui allenò alla Juventus, sottolinea: «Era molto giovane, adesso sta facendo un lavoro eccellente, è l'ultima scoperta di Silvio Berlusconi». Dopo un avvio complicato, il Cagliari è ancora terzultimo ma ha ritrovato lo spirito di compattezza della passata stagione, cercando di risalire in classifica. «L'avevo detto subito che saremmo partiti con l'handicap, giocando con le prime otto dello scorso campionato - ricorda Ranieri - e ora credo che ce la giocheremo fino in fondo, con un pizzico di fortuna che serve sempre. Ai miei dico sempre di mettercela tutta, non mollare mai, se poi gli altri sono più bravi tanto di cappello. E poi aspettiamo il pieno recupero di Lapadula, il nostro goleador principale».

Il Cagliari ha puntato anche su giocatori molto giovani, a cominciare da Oristanio e Prati, ma anche Sulemana e Luvumbo. Sugli azzurri Ranieri sottolinea: «Stanno facendo bene in Under 21, lasciamoli crescere tranquilli. Hanno tanto talento e tanta strada da fare e certamente la faranno, ma evitiamo di metterli in competizione con altri giocatori».

Il mercato

E tornando all’intervista concessa al nostro giornale dal direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato, nella quale ha difeso il progetto di una squadra giovane, con giocatori di proprietà e solo tre prestiti, si ha l’impressione che nella sessione invernale del calciomercato, che partirà il 2 gennaio 2024 per chiudersi il 31 dello stesso mese, il Cagliari non farà acquisti o cessioni: «Cambiare tanto per cambiare non serve a nulla», ha sottolineato Bonato, «dovremo analizzare con cura chi abbiamo a disposizione e poi eventualmente fare le nostre scelte». Lo stesso ds ha poi sottolineato, a proposito della rosa, quanti rossoblù «potranno darci in tanto appena saranno pronti e disponibili». (red. spo.)

