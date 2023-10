Ranieri e Pavo il 4-3 l’hanno già visto... 

Il 4-3 è diventato ufficialmente risultato mitico il 17 giugno 1970 in Messico (sappiamo tutti in quale partita), ma da leggenda sono anche le rimonte da 0-3 a 4-3. In Serie A sono una dozzina, le prime firmate dal Grande Torino, naturalmente al suono della tromba di Oreste Bolmida, negli Anni Quaranta.

I tifosi rossoblù hanno in tempi recenti vissuto (compresa quella di ieri) tre vittorie indimenticabili per 4-3, con modalità diverse ma di peso e spessore emotivo enorme. In una, il 2 dicembre 2019, c’era anche Ranieri: allenava la Sampdoria che, avanti 0-2 e 1-3, capitolò alla Sardegna Arena al 96’ grazie ad Alberto Cerri, dopo i gol di Nainggolan e Joao Pedro. Nella seconda, il 17 aprile 2021, segnò invece anche Pavoletti ma il Parma vinceva 3-1. Ci pensarono Marin al 66’, poi Gaston Pereiro al 91’ e ancora Cerri al 94’ a confezionare una vittoria che si rivelò fondamentale per la salvezza firmata Semplici. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA