Ranieri e la sua Roma I primi calci, la Gilera e il derby di questa sera 

Sono i suoi giorni, questi. I sentimenti in disordine, quella flemma tenuta faticosamente sotto controllo per diversi motivi: l’agitazione da classifica (c’è, inutile nasconderlo) e il calendario che ti sbatte davanti la tua Roma, la tua città, la gente, i ricordi. Claudio Ranieri festeggerà fra poco il compleanno numero 72, lo farà a Cagliari, senza dubbio una delle città che gli ha preso il cuore, lui che di posti ne ha visitati e conquistati tanti, nessuno più di lui nel nostro calcio.

Ma la partita con la Roma, quelle già fatte e quelle che arriveranno, sono state e saranno speciali. Il suo avversario di stasera, Josè Mourinho, sotto forte pressione in un ambiente esplosivo 24 ore su 24, racconta nello speciale in onda su Sky in questi giorni che quando affrontò con il Porto per la prima volta la sua Vitoria Setubal, la squadra dove era nato e cresciuto, non esultò nonostante una vittoria-chiave per il titolo portoghese. Ranieri non farà altrettanto, stasera, se dovesse battere i giallorossi. L’ha affrontata decine di volte, la “sua” Roma, disagio e confusione sono sensazioni del passato ma Roma è Ranieri, è la sua casa, il suo quartiere, il cuore. E due stagioni in panchina.

La Gilera

È il 1969, Ranieri è un discreto attaccante. Dall’oratorio di piazza San Saba, all’ombra del Circo Massimo, Claudio viene notato dalla Roma. Il padre possiede una macelleria, famiglia benestante ma lui, raccontano i compagni di squadra dell’epoca del Football Club Dodicesimo Giallorosso, è sempre stato «un ragazzo umile e semplice». Si presentava all’allenamento con una Gilera, era l'unico della squadra che poteva permettersela ma non negava un giro a tutti i compagni. «La Roma ci offrì 500 mila lire per il suo cartellino, alla fine degli anni '60 era una bella cifra», racconta il figlio del presidente del Dodicesimo, «mio padre rifiutò i soldi e preferì farsi dare venti completi da calcio e una sacca di palloni di cuoio per le giovanili».

La prima volta

La Primavera, la De Martino, Claudio diventa terzino e nel novembre del 1973 Manlio Scopigno – ah, il destino – lo fa esordire in Serie A. Il giallorosso sulla pelle, la carriera da giocatore che finisce presto e una testa da allenatore pronta subito. La robusta catena di emozioni lo porta da Cagliari a Valencia, da Londra a Firenze, dal Napoli alla Juve. Prima del fatidico primo sbarco a Roma. Il 2 settembre 2009 diventa l'allenatore della Magica, sostituisce Luciano Spalletti che lascia dopo quattro anni e due sconfitte nelle prime due di campionato. Il 6 dicembre 2009 vince per 1-0 il suo primo derby di Roma da allenatore, l’11 aprile 2010 è in vetta alla classifica, il 18 aprile 2010 vince il secondo derby togliendo all’intervallo Totti e De Rossi. Chi conosce il romanismo sa di cosa stiamo parlando. Perde la finale di Coppa Italia (ma ci arriva) e chiude il campionato al secondo posto, con lo scudetto a un centimetro. Si dimette nella stagione successiva, nel girone di ritorno, un campionato poco più che anonimo chiuso – per lui – da una sconfitta all’Olimpico. Lo sostituisce Vincenzo Montella, allenatore dei Giovanissimi della Roma.

L’ultima

La sbornia inglese, la popolarità eterna e l’esonero, la Premier e la Ligue 1, poi il ritorno a casa. L'8 marzo 2019, otto anni dopo la prima volta, si riaccomoda sulla panchina della Roma. Sostituisce l'esonerato Eusebio Di Francesco, che l’anno precedente aveva centrato la semifinale di Champions League. Ranieri vince subito, al debutto, due mesi dopo durante una conferenza stampa annuncia che il suo impegno con la Roma si sarebbe chiuso alla fine della stagione, rifiutando una proposta di rinnovo. Chiude il campionato 2018-2019 al sesto posto, a 3 punti dalla qualificazione in Champions.

La passione

Ivan Zazzaroni, sul Corriere dello Sport, l’altro giorno gli ha chiesto: “Ma sei ancora tifoso della Roma?”. La risposta di Ranieri: “Beh, il bambino che è dentro di me lo è sempre. Non l’ho mai nascosto e mai lo nasconderò. Poi sono un professionista e faccio il lavoro per la squadra che alleno, sono ugualmente tifoso del Cagliari. Il Cagliari è la squadra del cuore dell’io allenatore”. Sì, stasera è derby.

