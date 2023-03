Ranieri e la gestione della squadra:  «Allenatori, difendete le vostre idee» 

A Cagliari Ranieri è tornato tre mesi fa, dovendo agire su tantissimi aspetti e rivitalizzare una squadra ai bordi della zona playout. Le ultime due vittorie hanno ridato entusiasmo, ma per lui c’è ancora ampio margine di crescita: «Al mio arrivo ho detto ai ragazzi che volevo Lapadula e Pavoletti assieme, perché con dodici cross a partita arrivano un gol, un rigore o un’azione pericolosa, poi però Pavoletti si è fatto male. Mancosu lo posso mettere adesso, non un mese fa che non era pronto. E Azzi, che ho inserito subito, l’ho dovuto togliere perché faceva due allunghi e spariva non essendo al livello fisico degli altri: mi sono sempre adattato ai giocatori che avevo, cercando di mettere i più bravi, e in carriera ho fatto tutti i moduli». Sulla gestione dei social dà libertà: «Non accetto si usi il telefono in spogliatoio e a tavola, ma capisco che per i giovani siano una forma di comunicazione».

«L’ho fatto al Valencia, dove la mentalità era basata sul possesso palla: dissi chiaramente che il mio calcio era un altro più diretto e, se non piaceva, potevano anche mandarmi via perché avrei giocato coi ragazzini che andavano a tremila all’ora, anziché con le stelle che avevano acquistato. Pensavo mi cacciassero: mi dissero di proseguire, arrivammo sesti e quarti e quando andai via quel gruppo fece due finali di Champions League. Lo stesso accadde quando cambiai Totti e De Rossi all’intervallo di un derby: erano troppo nervosi, lo stavano sentendo. Ai giovani dico di avere motivazione, tenacia e voglia di sfondare: la Roma mi scartò due volte, poi mi prese Helenio Herrera e cambiai posizione passando da centravanti a difensore a vent’anni».

Un maestro di calcio docente per un pomeriggio davanti a una sala gremita di studenti e allenatori. Claudio Ranieri ha concluso come relatore d’eccezione l’appuntamento “All Around Soccer”, andato in scena ieri alla Cittadella Universitaria e organizzato dall’AIAC – l’associazione degli allenatori – con l’Università. Il tecnico rossoblù ha spiegato come funziona la preparazione nel calcio, ma anche dato consigli ai tanti presenti e risposto alle loro domande: «Bisogna essere sempre se stessi, credere nelle proprie idee e andare avanti», ha sottolineato più volte nel suo intervento di mezz’ora.

Le sue idee

Il ricordo

Ranieri ha ritrovato con affetto un’istituzione del calcio sardo come Ignazio Argiolas, suo vice nel primo anno al Cagliari (88-89, in C1). Quest’ultimo gli ha fornito uno spunto per spiegare come avere successo nella gestione di un gruppo: «Sapere di calcio è importante, è la prima cosa che mi sono chiesto quando ho iniziato ad allenare. Oltre a preparare la squadra tatticamente, tecnicamente e motivazionalmente, devi saper leggere la partita: ci sono tanti piccoli momenti al suo interno. I vari Bernardini e Pulga sapevano come posizionarsi in campo: il mio lavoro con loro era avvantaggiato».

Nel raccontare la sua carriera in panchina, dagli esordi fino ai successi in Italia e all’estero, un ricordo del primo periodo rossoblù: «La preparazione ora è cambiata, ma all’epoca li portavo ad allenarsi a Monte Urpinu, al galoppatoio e al Poetto, per rafforzare le gambe». E sulla mancanza di un centravanti, tema di grande attualità per la Nazionale: «Non vedo carenza, ci sono i cicli. Bisogna aspettare che nasca un altro Gigi Riva».

