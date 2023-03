Ranieri: è il momento di provarci 

Ranieri guarda la classifica: «A questo punto, dice la verità. Ci sono squadre che non sono partite bene, ci sono stati infortuni, ma un campionato è così. Per salire si devono incassare pochi gol e farne più degli altri». Questione di equilibrio, quello che il Cagliari sembra aver trovato col suo vecchio abito tattico, il 4-3-1-2: «La strada da percorrere è quella di mettere il sistema di gioco con i migliori giocatori a disposizione. Ora che Mancosu sta a un 80%, questo è un buon sistema di gioco, almeno per iniziare». Un Cagliari che sta trovando la sua fisionomia e che ora vuole fare il salto di qualità anche in trasferta: «In una stagione ci sono momenti positivi e momenti negativi. Noi ci stiamo avvicinando e allora dobbiamo insistere con tenacia e caparbietà e così girerà. È il momento di provare, il campionato, con nove partite alla fine, non aspetta più».

La gara di domani con la Reggina riparte proprio dalla partita della settimana scorsa con i marchigiani. «Sono andato a rivedermela», spiega Ranieri. «Loro hanno fatto il primo tiro al 15' e il gol al 18'. Da lì fino all'infortunio di Luvumbo non ci abbiamo capito nulla, ma la squadra non si è accesa nella ripresa, lo era già nel primo tempo. Poi, dopo la rete, la fretta di reagire ha portato a commettere errori. In quei momenti serviva l'aiuto. Se vogliamo andare su, aiutateci, stiamo tutti uniti. Anche perché i tifosi sono il nostro sangue». Dal tifo rossoblù a quello amaranto della Reggina: «Biglietti a 3 euro per le curve, 5 euro in tribuna: ci sarà il pienone e soffieranno dietro. Ma siamo pronti, sappiamo che questa è già una partita di playoff. Dobbiamo ripetere la prestazione con l'Ascoli, senza tempi morti. Sappiamo che sarà difficile, contro una squadra con ottimi giocatori. Dovremo fare una grandissima gara».

Claudio Ranieri sente l'aria della battaglia, quella che lo esalta. È carico, l'allenatore, in vista di una trasferta che può indirizzare la stagione del Cagliari. «Con la Reggina è un playoff anticipato», conferma. Ma il tecnico torna su quei fischi contro l'Ascoli che proprio non è riuscito a digerire: «Ribadisco, ci sono rimasto male. Il pubblico paga il biglietto e può fare quello che vuole. Però, quando sono arrivato, ho detto che da solo non ce l'avrei fatta e che avevo bisogno dell'aiuto di tutti, specialmente quando le cose stanno andando male. Ecco, con l'Ascoli le cose non stavano andando male».

Claudio Ranieri sente l'aria della battaglia, quella che lo esalta. È carico, l'allenatore, in vista di una trasferta che può indirizzare la stagione del Cagliari. «Con la Reggina è un playoff anticipato», conferma. Ma il tecnico torna su quei fischi contro l'Ascoli che proprio non è riuscito a digerire: «Ribadisco, ci sono rimasto male. Il pubblico paga il biglietto e può fare quello che vuole. Però, quando sono arrivato, ho detto che da solo non ce l'avrei fatta e che avevo bisogno dell'aiuto di tutti, specialmente quando le cose stanno andando male. Ecco, con l'Ascoli le cose non stavano andando male».

Il Cagliari c'è

La gara di domani con la Reggina riparte proprio dalla partita della settimana scorsa con i marchigiani. «Sono andato a rivedermela», spiega Ranieri. «Loro hanno fatto il primo tiro al 15' e il gol al 18'. Da lì fino all'infortunio di Luvumbo non ci abbiamo capito nulla, ma la squadra non si è accesa nella ripresa, lo era già nel primo tempo. Poi, dopo la rete, la fretta di reagire ha portato a commettere errori. In quei momenti serviva l'aiuto. Se vogliamo andare su, aiutateci, stiamo tutti uniti. Anche perché i tifosi sono il nostro sangue». Dal tifo rossoblù a quello amaranto della Reggina: «Biglietti a 3 euro per le curve, 5 euro in tribuna: ci sarà il pienone e soffieranno dietro. Ma siamo pronti, sappiamo che questa è già una partita di playoff. Dobbiamo ripetere la prestazione con l'Ascoli, senza tempi morti. Sappiamo che sarà difficile, contro una squadra con ottimi giocatori. Dovremo fare una grandissima gara».

La strada giusta

Ranieri guarda la classifica: «A questo punto, dice la verità. Ci sono squadre che non sono partite bene, ci sono stati infortuni, ma un campionato è così. Per salire si devono incassare pochi gol e farne più degli altri». Questione di equilibrio, quello che il Cagliari sembra aver trovato col suo vecchio abito tattico, il 4-3-1-2: «La strada da percorrere è quella di mettere il sistema di gioco con i migliori giocatori a disposizione. Ora che Mancosu sta a un 80%, questo è un buon sistema di gioco, almeno per iniziare». Un Cagliari che sta trovando la sua fisionomia e che ora vuole fare il salto di qualità anche in trasferta: «In una stagione ci sono momenti positivi e momenti negativi. Noi ci stiamo avvicinando e allora dobbiamo insistere con tenacia e caparbietà e così girerà. È il momento di provare, il campionato, con nove partite alla fine, non aspetta più».

Leader trovati

Ranieri parla anche di singoli: «Ad Azzi dico di odiarmi, perché ha tutto per essere un giocatore di Serie A e lui si sta applicando. Deiola può stare davanti alla difesa o giocare da mezzala, mi piace come si inserisce senza palla, sta recuperando, ci siamo quasi. Lapadula è un po' l'anima della squadra, è un trascinatore e non ci sta mai a perdere». E a proposito di trascinatori, Ranieri promuove un leader a sorpresa: «Ne ho trovati diversi, ma quello più leader di tutti è Viola, anche se non sta giocando. Ragazzo positivo, molto intelligente, spero di averlo a disposizione al più presto e intanto verrà con noi a Reggio Calabria».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata