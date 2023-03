Ranieri e i fischi: non ci sto, i giocatori mi stanno dando  tutto quello che possono  

Ma a fine primo tempo, la squadra è stata accompagnata dai fischi negli spogliatoi. Ranieri non ci sta: «I ragazzi hanno mostrato quegli attributi che i tifosi chiedevano di tirar fuori. Hanno reagito alla grande conquistando una vittoria meritata». Il tecnico non ci gira intorno: «I fischi non mi sono piaciuti. Ho chiesto aiuto a tutti, quando sono arrivato. Quei cori ci hanno fatto male. Li capisco, certo, ma non vanno bene. L'ho detto, da solo non ce la faccio, non ho la bacchetta magica». Ranieri sfrutta l'utopia per andare avanti, come Eduardo Galeano: «Ho la mia utopia: adesso abbiamo 42 punti, ce ne mancano 25-27 per arrivare a quella quota 67-69 che vorrebbe dire secondo posto. Certo, dovremmo vincerle praticamente tutte, ma questo è il mio modo di guidare la squadra». Torna sulla contestazione dell'intervallo: «La squadra ha bisogno che il pubblico ci soffi dietro, ci stia vicino nei momenti di difficoltà. Sentire i fischi durante la partita è stato brutto. Dopo, magari, ci può anche stare e in quel caso mi prendo anche le colpe».

Il Cagliari più brutto e quello più bello, tutto in novanta minuti. Contro l'Ascoli Claudio Ranieri ha visto i fantasmi, con 45 minuti di sofferenza pura. «Non la prendevamo mai, correvamo a vuoto», ammette il tecnico. Poi, i cambi, dettati anche dall'infortunio di Luvumbo. E la partita è stata ribaltata totalmente. Ma tra il buio e la luce, i fischi dello stadio che a Ranieri proprio non vanno giù. «Mi hanno ferito tantissimo. Perché ho chiesto ai tifosi di aiutarci, di spingerci, di soffiare dietro. Perché da solo non ce la faccio. E invece quei fischi...».

Il lato scuro della luna

Ranieri ha provato a vincerla col 4-2-3-1 con Luvumbo, Millico, Mancosu e Lapadula tutti insieme. Un disastro. «Nella prima mezz'ora correvamo a vuoto. L'avevamo studiata bene ma la pratica è stata un'altra cosa. Ai ragazzi gridavo di stare stretti, ma non sentivano». Poi, la svolta con... l'infortunio di Luvumbo: «Avrei comunque cambiato nell'intervallo. L'uscita di Zito ha accelerato i tempi, con Lella ci siamo messi a specchio, eravamo disposti meglio mentre nel primo tempo correvamo molto e male».

La ferita

Ma a fine primo tempo, la squadra è stata accompagnata dai fischi negli spogliatoi. Ranieri non ci sta: «I ragazzi hanno mostrato quegli attributi che i tifosi chiedevano di tirar fuori. Hanno reagito alla grande conquistando una vittoria meritata». Il tecnico non ci gira intorno: «I fischi non mi sono piaciuti. Ho chiesto aiuto a tutti, quando sono arrivato. Quei cori ci hanno fatto male. Li capisco, certo, ma non vanno bene. L'ho detto, da solo non ce la faccio, non ho la bacchetta magica». Ranieri sfrutta l'utopia per andare avanti, come Eduardo Galeano: «Ho la mia utopia: adesso abbiamo 42 punti, ce ne mancano 25-27 per arrivare a quella quota 67-69 che vorrebbe dire secondo posto. Certo, dovremmo vincerle praticamente tutte, ma questo è il mio modo di guidare la squadra». Torna sulla contestazione dell'intervallo: «La squadra ha bisogno che il pubblico ci soffi dietro, ci stia vicino nei momenti di difficoltà. Sentire i fischi durante la partita è stato brutto. Dopo, magari, ci può anche stare e in quel caso mi prendo anche le colpe».

Ranieri si schiera a protezione della sua squadra: «I ragazzi non si arrendono mai. A volte abbiamo avuto degli episodi che ci sono girati contro, ma a loro ho detto di lottare sempre, perché solo così un episodio negativo può trasformarsi in positivo». Le difficoltà: «Da quando sono arrivato devo fare il farmacista. Vedere chi c'è, capire quanto un giocatore può restare in campo. Ma questi ragazzi mi stanno dando il cuore, per questo non accetto la contestazione». Ha una carezza per tutti, il padrone della panchina rossoblù: «Mancosu? Con lui facciamo un salto di qualità. Nelle scorse partite lo toglievo dopo un tempo per farlo crescere piano piano. Ma non c'è solo lui. Prelec, per esempio, ha permesso a Mancosu di giocare tra le linee e ha allungato la squadra avversaria. E poi come faccio a non citare Nandez o Lella? O Makoumbou che oggi sembrava un polpo, prendeva tutti i palloni». Poi, Ranieri svela cos'è successo nell'intervallo: «Ho ridisegnato bene la squadra e Lapadula ha caricato i compagni, chiedendo di giocare con l'anima. E ai ragazzi ho detto di uscire prima dagli spogliatoi, per far vedere a tutti che eravamo pronti a dare battaglia».

