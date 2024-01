Ranieri è deluso: ci siamo sciolti come neve al sole 

Nel momento in cui ha deciso di far giocare per lo più le riserve, Claudio Ranieri aveva messo in preventivo di poter perdere a San Siro contro il Milan. Non in questo modo, però. «Il risultato è giusto», mette subito le mani avanti l’allenatore del Cagliari che non cerca alibi e non si nasconde dietro le “papere” del portiere Radunovic. «Subito dopo il primo gol ci siamo sciolti come neve al sole e questo non va bene. Sabato a Lecce ci aspetta una partita troppo importante per il campionato e non potevo rischiare certi giocatori», tiene a precisare, «ma a prescindere da chi sarebbe sceso in campo e dal risultato, mi aspettavo indubbiamente qualcosa di diverso. Mi aspettavo più convinzione, mi aspettavo più libertà mentale pur perdendo con il Milan. Peccato davvero, anche perché siamo partiti bene, stavamo facendo le cose giuste».

I soliti errori

Sorride, Ranieri, ma non è per niente contento. «Anzi, sono molto arrabbiato, anche se non lo do a vedere». Soprattutto per i tanti gol subiti dal Cagliari in questa prima parte di stagione, non solo ieri a San Siro. «Siamo a una partita dalla fine del girone d’andata e continuiamo a incassare reti sciocche, che proprio non esistono, soprattutto per quella che è la mia mentalità». Contro l’Empoli gli errori sono arrivati anche dal dischetto. A proposito, cambierà rigorista? «Speriamo intanto che ce lo diano un rigore. Magari lo cambierò, vediamo. Ne parlerò». San Siro amara, in tutti i sensi. Ranieri si tiene stretto giusto l’abbraccio a fine gara con Pioli. «È stato un mio giocatore per due anni e sono felice se fa bene», spiega. «Purtroppo quando le cose non vanno benissimo è facile finire nel mirino, questa è la nostra vita da allenatori. Ma lui sta facendo un grande lavoro e non dimentichiamo che ha vinto uno scudetto soltanto due anni fa».

Qui Milan

Soddisfatto e rimborsato, manco a dirlo, lo stesso Pioli che, in un colpo solo, ha preservato i big in vista della gara con l’Empoli, messo in vetrina tanti giovani, conquistato l’accesso ai quarti e, nel finale, rilanciato pure Leao dopo i fischi di sabato. «Siamo partiti un attimino frenati, forse qualche ragazzo era emozionato», sottolinea il tecnico rossonero. «Poi abbiamo fatto una grande prestazione. C’è tanta qualità in questi giovani, ma mi è piaciuto anche l’atteggiamento».

