Ranieri: dobbiamo essere più sfacciati 

«Onestamente? Io neanche mi aspettavo di avere già due punti in classifica». Claudio Ranieri sa bene che la situazione è complicata, e non lo manda certo a dire. Si tiene stretti, però, i pareggi conquistati con Torino e Udinese e il percorso fatto sin qui. «Del resto, sapevamo che nelle prime otto partite ci sarebbe stato da soffrire e da lottare. Ebbene, stiamo soffrendo e stiamo lottando. Ma non dobbiamo perdere la fiducia in quello che facciamo». Tempo al tempo. «I ragazzi stanno capendo la Serie A. Sanno quali sono i movimenti ma devono imparare a farli ad alta velocità. E, allo stesso tempo, devono sbagliare il meno possibile».

I numeri

La gara è appena finita a Bergamo e la terza sconfitta stagionale brucia come il fuoco. L’allenatore del Cagliari, però, non perde l’ottimismo, tanto meno il sorriso. «Sapevamo che l’Atalanta sarebbe partita forte, fortissima. In pratica, ha ripetuto il grande primo tempo fatto in Europa League giovedì e ci ha messo sotto. Nella ripresa siamo partiti meglio, abbiamo anche creato qualcosa di buono. Poi è arrivato il secondo gol e lì è finita la partita». Onore all’avversario. «Pazienza, noi siamo sul pezzo. Non molliamo. Sappiamo chi dobbiamo incontrare e che dobbiamo soffrire», mostra il petto il tecnico di Testaccio che prova a fare da scudo ai più giovani soprattutto con la forza dei numeri: «Ho scoperto che insieme al Barcellona siamo la squadra che sta facendo fare più minuti agli under 21. Non mi dite poi che il problema è la condizione fisica: proprio ieri sul giornale di Bergamo leggevo che in Serie A il Cagliari è la squadra che fa più chilometri. Il problema, semmai, è che a volte non corriamo benissimo».

L’atteggiamento

Gara dai due volti, come spesso accade ultimamente al Cagliari. «Già l’avevo detto alla vigilia, l’Atalanta è un rullo compressore e lo ha confermato con un primo tempo spettacolare. Anche noi, però», tiene a precisare Ranieri, «eravamo troppo timidi. Nel secondo tempo ci siamo tolti quel velo di timidezza. Ma bisogna essere più determinati nel volere le cose. E dobbiamo avere più sfacciataggine». Nemmeno il tempo di fasciarsi la testa, mercoledì alla Domus arriva il Milan. «Bisogna saper recuperare subito le energie, sia fisiche che nervose. Io conosco solo una parola: il lavoro», sottolinea l’allenatore rossoblù che sull’episodio sospetto su Luvumbo non si sbilancia («io non so se era rigore o meno») ma invita – a prescindere – gli arbitri ad avere un’ulteriore attenzione: «Il Var bisogna che giudichi bene Zito perché lui arriva velocissimo sul pallone».

