Ranieri, De Rossi e quell’abbraccio eterno 

Si sono già incrociati un anno fa, proprio di questi tempi, in Serie B, quando De Rossi allenava la Spal. Ma stavolta è un’altra storia, stavolta è la Storia. All’Olimpico, dove insieme hanno vissuto e condiviso tra le emozioni più genuine e intense che il calcio può ancora riservare a chi spera di giocare o allenare un giorno nella squadra che tifa da bambino. Roma-Cagliari è un concentrato di ricordi e sentimenti per Ranieri a prescindere dalla classifica o dal tempo, figurarsi ora che sulla panchina giallorossa c’è uno dei suoi pupilli, subentrato due settimane fa a Mourinho e al primo vero test dopo il successo all’esordio in casa con il Verona e quello in trasferta contro la Salernitana. E quattro anni e mezzo dopo la fine di un ciclo leggendario. Si erano stretti l’uno all’altro quel giorno, davanti a settantamila tifosi in lacrime. Il centrocampista piegava per sempre la sua maglia numero 16 con la lupa sul petto per poi chiudere la carriera di calciatore nel Boca Juniors, il tecnico di Testaccio si congedava per la seconda volta dalla sua gente dopo aver alleggerito una stagione pesante (e tormentata). «Era il momento in cui dicevamo addio alla nostra squadra del cuore e ci siamo fatti forza a vicenda».

L’appuntamento

L’allievo sfida, dunque, il maestro in una serata per cuori forti. Quando la scorsa estate si sono sentiti al telefono e si sono promessi di rivedersi al più presto per una cena certo non immaginavano che sarebbe stato poi il destino a farli incontrare in uno stadio, in quello stadio. «Prima di prendere Prati avevo chiamato De Rossi per sapere che ragazzo fosse, avendolo avuto alla Spal», aveva svelato Ranieri che in questi giorni sta studiando tutti i modi possibili per provare a mettergli i bastoni tra le ruote. È combattuto, manco a dirlo. Come quando lo ha accolto virtualmente nell’olimpo degli allenatori della Roma, non prima, però, di aver reso onore all’amico e «condottiero» Mourinho: «Auguro a Daniele, figlio di Roma, di ottenere da allenatore tutto ciò che ha ottenuto da giocatore». E la migliore stagione di De Rossi da giocatore - guarda caso - è stata proprio quella con Ranieri in panchina.

Il miglior DDR

Era la stagione 2009-2010 e la Roma insidiò addirittura il Triplete dell’Inter grazie anche all’ex Capitan Futuro, nel fior fiore della sua carriera con sette gol (record personale mai più superato o raggiunto) e quattro assist (tutti decisivi). Giocava in coppia con Pizarro nel 4-2-3-1, proprio quel doppio mediano che Ranieri ripropone spesso ancora oggi. «Dal punto di vista tattico è molto pragmatico, intelligente», disse l’allievo del maestro un anno fa, alla vigilia di Cagliari-Spal. «Conosce il calcio e i calciatori meglio di chiunque altro. Poi dal punto di vista umano è un signore, un gentiluomo di carattere che nello spogliatoio ha gli attributi e non si fa problemi a dire a Tizio o Caio se si stanno comportando male o a togliere Totti e De Rossi all’intervallo di un derby». Perché è successo davvero, proprio nel 2010. «Li ho visti troppo nervosi», spiegò poi. Bontà sua e della Roma che quel derby lo vinse in rimonta.

Un ricordo indelebile

Ranieri al fianco di De Rossi all’apice della sua carriera e ancora otto anni dopo, al momento del declino. Il ritorno di Sir Claudio nella Capitale a marzo, in corsa stavolta, al posto di Di Francesco. Nel frattempo, Daniele era diventato il capitano della Roma, ma per lui già scorrevano i titoli di coda. Un epilogo spietato, come spesso accade in questi casi. «Gli andava detto in altro modo, io da tecnico lo avrei tenuto», mostrò i denti Ranieri alla viglia dell’ultima partita. «Vorrei uno stadio colmo d’amore per lui. Per tutto quello che ha dato e per il modo in cui l’ha dato». Così è stato per De Rossi, ma anche per Ranieri che, a sua volta, aveva preannunciato l’addio sei mesi prima. «Il ricordo che ho è indelebile e lui era al mio fianco», ha ricordato di recente De Rossi. «Era il momento in cui dicevamo addio alla nostra squadra del cuore e ci siamo fatti forza a vicenda». Quell’abbraccio è tatuato nel cuore di entrambi. Lo stesso abbraccio che, quattro anni e mezzo dopo, aprirà Roma-Cagliari, lunedì sera.

