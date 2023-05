«Ranieri dà valore alla B» 

«Ranieri dà tantissimo prestigio alla Serie B». Per Sir Claudio arriva l'elogio anche da parte di Mauro Balata, presidente della Lega B dal 2017. L'avvocato nato a Tempio Pausania e cresciuto a Calangianus, prima di trasferirsi a Roma, durante “Il Cagliari in Diretta” su Videolina, Radiolina e le pagine social del Gruppo L'Unione Sarda celebra il tecnico che cerca la sua terza promozione in altrettanti campionati di Serie B, dopo quelle proprio col Cagliari nel 1990 e con la Fiorentina nel 1994: «È un uomo che stimo tantissimo per la sua qualità, il suo stile, la sua educazione e il suo modo di divulgare i valori sani del calcio. Un allenatore straordinario, capace di vincere la Premier League col Leicester facendo un miracolo. È persona che so essere molto amata a Cagliari e in tutta la Sardegna, sono felice sia lì».

I rossoblù

Balata è un presidente che predilige essere presente sul campo, tanto che spesso lo si vede in tribuna negli stadi della Serie B (lunedì era a vedere Südtirol-Genoa). A tre giornate dalla fine della stagione regolare il suo giudizio sul Cagliari è positivo: «Con l'arrivo di Ranieri le cose sono migliorate, con prestazioni molto convincenti. La squadra ha vissuto il dramma della retrocessione dello scorso anno, forse per questo l'inizio di stagione è stato abbastanza complicato. Alcuni giocatori che avevano un po' stentato in avvio sono stati rigenerati dalla capacità di Ranieri di motivarli». Uno su tutti: «Lapadula, la cui presenza peraltro ci dà grande capacità di penetrazione tramite i social in Perù, coi tanti tifosi che ha».

Il format

Ieri è arrivata la notizia della nuova penalizzazione di Reggina e Parma: i playoff rischiano di slittare, ma sul tema Balata non vuole esprimersi: «Preferisco non parlarne», taglia corto, «chiaro che noi difendiamo i valori e i princìpi di integrità e regolarità della competizione sportiva. Ci sono gli organi di giustizia che devono prendere le decisioni e garantire l'applicazione dei princìpi corretti, per mantenere la regolarità del campionato». Ma è sicuro che la formula funzioni: «Dobbiamo proseguire col sistema di playoff e playout, poi abbiamo altre idee che prima devono omologarsi con le riforme di altri campionati. Siamo sostenitori del valore delle competizioni nazionali e della meritocrazia».