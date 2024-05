Ranieri come una rockstar: questa è l’impresa migliore 

Piero Marras regala una straordinaria “Figlio del re”, sono le ultime note. Il teatro vibra: «C’è». Come può un uomo solo spostare letteralmente una massa di persone da una parte all’altra del palazzo dei congressi? Facile, per Claudio Ranieri, che non si vede ma si avverte. Attende le ultime note e via, sul palco, a raccogliere un’ovazione che fa quasi paura. Bandiere, cori, lo stadio è lì ma è solo amore, vertiginoso: «Vi voglio bene», la sua risposta, emozioni da una parte e dall’altra.

«Ci avete trascinato» è il suo mantra e non ha paura di ripetersi, nella serata dedicata alla raccolta di fondi per realizzare la statua per Gigi Riva. «Sono qui solo per questo», sottolinea, guardando negli occhi Nicola e Mauro. Il figlio maggiore di Gigi Riva sale sul palco ed è tale l’emozione che quasi non riesce a parlare: «Gli dico solo grazie», sussurra.

Ranieri, invece, non si lascia catturare dal groppo in gola per questa (ennesima) accoglienza da brivido e snocciola ricordi, quando Pusceddu, Matteoli e Coppola lo abbracciano: «Pusceddu? Non avevo di meglio», e giù risate. Matteoli sembra quasi un ragazzino davanti al mister: «Aneddoti? No, quello che accade nello spogliatoio resta lì», i dolci segreti del calcio.

Commozione allo stato puro quando Ranieri, con voce incrinata, rievoca la vigilia di Bari-Cagliari e quella telefonata a voce bassa di Riva: «Dovete vincere non solo per voi, ma per tutta la Sardegna», gli disse Rombo di tuono, e a quel ricordo così bello Nicola annuisce, in prima fila.

«Se ci ho ripensato?», dice, «no, no, ho una sola parola», ma la platea quasi lo solleva con un coro di “resta” che non ammette repliche. Ranieri ha riconquistato tutti, ancora una volta: «Smettere di allenare? Non so, per me il calcio è una droga, di sicuro Cagliari resterà la mia ultima società». Applausi. Dietro il palco, una bagarre indescrivibile. E lui dice sì a tutti. (red. spo.)

