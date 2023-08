Ranieri col vento in Coppa: battiamo il Palermo 

Assemini. «Intanto cerchiamo di mettere i tasselli importanti. Poi se dovesse arrivare qualcos’altro, ben venga». Claudio Ranieri è irremovibile e pratico, sul mercato non fa mezzo passo indietro. L’attaccante e i due difensori esperti sono fondamentali, aveva già spiegato in Val d’Aosta, per chiudere il cerchio e poter affrontare la Serie A con meno apprensione. Poi il regista Prati gli piace, e tanto pure. «È un giovane interessante, si è messo in luce alla Spal. E se lo abbiamo messo nel mirino è perché pensiamo ci possa dare una mano. E infatti ci sono molte squadre dietro». Ma il Cagliari ha delle priorità in questo momento e il fatto che ci sia tempo sino al 1° settembre non lo consola affatto. Anzi, lo infastidisce proprio. «Perché il mercato debba chiudere così tardi proprio non lo capisco», lo sfogo. «Anche perché i conti si fanno sul finire. Perché allora non farlo chiudere a ridosso della prima di Coppa Italia? Invece, inizia il campionato e ancora non si sa chi resta e chi parte. Proprio non capisco, sono sincero. Me lo devono spiegare».

Occhio al Palermo

Non solo in campo, con il primo impegno ufficiale alle porte, il ritmo sale anche in conferenza stampa. «Io sono competitivo, voglio vincere sempre anche in amichevole, figuriamoci in Coppa Italia», chiarisce subito Ranieri dalla Club House di Asseminello dove i rossoblù stanno accelerando dopo i lavori forzati in montagna. «So bene poi che non tutti sono al massimo, ma voglio che diano tutti il massimo che hanno». Anche perché il Palermo fa sul serio. «È una squadra costruita per salire. Dietro è una super potenza, prepariamoci a vederla nei primi posti tra qualche mese. Come noi, poi, vuole passare il turno».

Il fattore atletico

Il Cagliari non può essere ancora al top della condizione, inevitabilmente. «Non siamo al cento per cento», la premessa del tecnico rossoblù, soddisfatto del percorso fatto nelle ultime tre settimane. «C’è chi magari è un po’ più avanti, chi meno. Anche in base a questo dovrò fare le mie scelte. Sarà una formazione dettata quasi dal peso del farmacista. Voglio capire a che punto sono i ragazzi nella digestione dei carichi di lavoro prima di tirare le somme», quasi mette le mani avanti per poi precisare: «Jankto sta recuperando, ma non voglio rischiarlo, almeno non dal primo minuto. È un giocatore troppo importante per noi. Nessun problema, invece, per Radunovic, poi deciderò io in tranquillità. Shomurodov? Sta bene, si sta inserendo nel gruppo e presto lo vedremo al cento per cento».

Il fuoco dell’entusiasmo

Ranieri non sente la responsabilità dei tredicimila e passa abbonamenti. «Già fare l’allenatore è una responsabilità», sorride. «Sono felice di avere riaperto l’orgoglio dei nostri tifosi e voglio che la squadra soffi nel fuoco dell’entusiasmo», sottolinea. «Dobbiamo continuare a fare bene e dobbiamo capire che non siamo più in Serie B. E soprattutto, dobbiamo portare a casa la salvezza». Prima, però, c’è la partita col Palermo in Coppa Italia. «Come un derby da tre punti. E voglio vincerlo».

