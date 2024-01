Ranieri: ci vuole più lucidità e più mestiere 

Assemini. La sfida di domani col Bologna apre il girone di ritorno e Claudio Ranieri, nonostante l’emergenza in attacco, prova a sollevare l’asticella. «Trentadue gol subiti in diciannove partite sono troppi e non possiamo più concedere quei gol facili che abbiamo concesso. Quindici punti, invece, sono pochi e altri quindici non basterebbero. Dobbiamo aumentare, quindi. Dobbiamo essere più pratici». E chi ha tempo non perda tempo. «La Serie A è un bene troppo importante. Serve più lucidità in certi episodi, serve più mestiere».

Potenza dei numeri

Lo sguardo impenetrabile e il tono della voce cauto – da dietro la scrivania che domina la sala stampa del centro sportivo di Assemini – mentre maneggia un foglietto di carta scritto a mano e snocciola numeri inquietanti sul prossimo avversario. Ranieri non lascia mai nulla al caso, anche quando parla. «Il problema non è tanto il quinto posto in classifica, meritato, tra l’altro», la premessa. «Il Bologna è una delle squadre che ha fatto più punti rispetto allo scorso campionato. Sta giocando un torneo straordinario», tiene a precisare il tecnico di Testaccio. «Complimenti davvero alla società per i giocatori che ha scelto e comprato in estate e a Thiago Motta per come li fa giocare». E dai numeri – appunto – arrivano le insidie maggiori. «È la prima squadra per numero di passaggi nella propria metà campo e la terza per passaggi in verticale. Significa che aspettano il momento giusto per prenderti alla sprovvista». Non solo. «È la quinta per falli commessi nella metà campo avversaria. Vuol dire che ti viene subito ad aggredire». E ogni minima disattenzione, dunque, potrebbe rivelarsi fatale (Cagliari avvisato mezzo salvato).

Mercato in stand by

Sono bastati due pareggi per uscire dalle sabbie mobili, dopo Lecce il Cagliari ne ha tre alle spalle e respira. Ma Ranieri non si accontenta. «Siamo lì. Ci sono diverse squadre. Nessuna è sicura di salvarsi e nessuna è sicura di retrocedere. Sarà una lotta senza quartiere sino all’ultima giornata». E difficilmente la scossa arriverà dal mercato. «Sappiamo che non possiamo concorrere al mercato se prima non vendiamo. Dobbiamo essere quindi più compatti, indossare l’elmetto, giocarcela punto per punto. E migliorare, sia in fase difensiva che offensiva». Nella speranza di recuperare al più presto gli infortunati. Anche Mancosu ha dato forfait, Pavoletti e Petagna sono gli unici superstiti là davanti. A proposito, possono giocare insieme? «Già è successo», ricorda Ranieri, ma non va oltre. «Dopo la rifinitura farò le mie conclusioni e vedremo se partiranno insieme o se giocherà uno e poi l’altro». Nandez più offensivo vista la situazione? «È un’ipotesi». Un eventuale impiego di Pereiro? «Con lui sono molto arrabbiato perché ha dei colpi eccellenti ma dei ritmi che paga nel calcio italiano. Sto aspettando di capire quale possa essere la partita giusta per lui per inserirlo».

Forza Eriksson

Prima dell’inizio della conferenza stampa, Ranieri ha chiesto di poter prendere subito la parola per mandare un messaggio a Sven Goran Eriksson, l’allenatore svedese (di Roma e Lazio, tra le tante) che nei giorni scorsi ha rivelato di essere affetto da un tumore incurabile: «Mi dispiace tantissimo che questo brutto male si sia accanito su una persona stupenda. Gli mando un grosso in bocca al lupo».

