Ranieri: chiudo la carriera a Cagliari 

Saint-Vincent . «Credo che finirò la carriera a Cagliari. Al massimo una buona Nazionale perché ci sono rimasto male in Grecia». L’ennesima dichiarazione d’amore di Claudio Ranieri per i rossoblù, con i quali si appresta a disputare il quinto campionato (compreso il triennio 1988-1991). Anche nel ritiro di Saint-Vincent-Châtillon sono rimbalzate le dichiarazioni rilasciate dal tecnico di Testaccio al Tgr Calabria il weekend scorso, quando si trovava a Catanzaro, la città dove ha giocato per otto anni, dove è nata la moglie Rosanna e di cui lui è cittadino onorario.

«Credo che Cagliari sarà la mia ultima tappa», ha risposto Ranieri al giornalista che gli chiedeva se pensava di poter chiudere la carriera in Calabria. Nella stessa intervista, focalizzata appunto sul suo rapporto con la Calabria e sulle prospettive delle squadre calabresi, ha ricordato la recente finale di Bari e in particolare il momento in cui ha chiesto ai tifosi del Cagliari di non intonare più il coro “Serie B, Serie B” nei confronti dell’avversario. «Abbiamo vinto noi proprio negli ultimi minuti per cui quando ho sentito quel coro mi dispiaceva perché anche loro avevano combattuto fino alla fine. Ma perché devo tifare contro una squadra? Io tifo per la mia, la mia voce la do alla mia, non all’altra. L’altra non la nominerei mai». (f.g.)

