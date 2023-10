Compleanno speciale oggi in casa Cagliari: spegne 72 candeline Claudio Ranieri. Per il tecnico di Testaccio il calore e la stima incondizionata dei tifosi e gli auguri speciali di tanti suoi ex giocatori. Il regalo più bello, però, se lo aspetta dagli attuali rossoblù domenica allo stadio “Arechi” contro la Salernitana, un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.

