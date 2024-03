Ranieri chiama e Lapadula risponde col gol 

Un gol, un maledetto gol. Praticamente l'aria per uno come Gianluca Lapadula che per il gol vive. E sabato pomeriggio, contro la Salernitana, c'erano davvero tutte le condizioni giuste per ritrovare quella gioia quasi dimenticata, dall'assist dell'antivigilia di Claudio Ranieri («il gol è vicino...») alla presenza sull'altra panchina di quel Fabio Liverani che lo aveva allenato a Lecce e lo aveva voluto, un anno fa, a Cagliari. Era nell'aria e anche dal Perù si erano mobilitati, con gli inviati dell'emittente America TV e di Depor alla Domus già da due ore prima della gara. E Lapadula non ha tradito le attese, con un gol dopo 12' con cui ha spezzato l'incantesimo, durato 89 giorni, riprendendosi il Cagliari.

Fine di un incubo

L'ultima volta era sempre quel lontanissimo 11 dicembre, contro il Sassuolo. Poi infortuni, acciacchi, parate e quasi-gol. Fino alla Salernitana. Un lancio di Zappa a scavalcare la difesa, lo scatto di Lapa, il tocco a superare Ochoa in uscita, il dribbling su Manolas, in recupero disperato, col greco «mandato a comprare il pane», come diranno gli inviati peruviani e, infine, il tocco a porta vuota. Ma l'urlo del bomber veniva strozzato dalla bandierina sollevata per segnalare il fuorigioco. Troppo crudele lo scherzo del destino. E infatti a far giustizia ci ha pensato il Var, che ha visto e rivisto l'azione, scoprendo quei pochi centimetri che tenevano in gioco Lapadula. Lui, il bomber, è rimasto fermo, le mani sui fianchi, in attesa. E quando Fourneau ha ricevuto la sentenza dalla regia, eccola finalmente la felicità. Lapadula si è gettato dentro la rete, sotto la curva, sommerso dai compagni, per poi godersi, in estasi, la folla e lo speaker che lanciava nell'aria il suo nome: “Gianluca La-Pa-Du-La!”.

Il leader di Sir Claudio

Rotto l'incantesimo, Lapadula è sembrato una scheggia impazzita, potenza del gol ritrovato, il secondo di questo campionato, il terzo della stagione, compreso il guizzo di Coppa Italia. Corse a perdifiato, pressione sui portatori di palla avversari, senza sentire più la fatica. A metterlo ko solo una botta al polpaccio. «È l'unica punta, meglio preservarlo», spiegherà Ranieri nel dopo partita. E a proposito del tecnico, Sir Claudio prima scherza sul pronostico dell'antivigilia («lasciate stare questi segni premonitori, vediamo di salvarci») e poi incorona il suo bomber: «È un leader, un attaccante che vive per il gol. Lo scorso anno ne ha fatti 25, per lui quando non segna è come se non desse una mano alla squadra. Io però gli chiedo non solo il gol, ma anche il lavoro oscuro che lui fa ben volentieri».

Il Perù chiama

Un gol che restituisce al Cagliari il suo goleador principe nel momento decisivo della stagione. Un gol festeggiato anche in Perù, dove il nuovo ct della Bicolor, l'uruguaiano Jorge Fossati, dovrebbe convocarlo per le amichevoli contro Nicaragua e Repubblica Domenicana (il 22 e il 26 marzo). Aspettando le gare di qualificazione per i Mondiali, al momento lontanissimi, col Perù ultimo nel girone sudamericano con appena due punti. Inutile dire che Lapadula sogna la salvezza del Cagliari e il Mondiale con la sua nazionale. A modo suo, a suon di gol.

RIPRODUZIONE RISERVATA