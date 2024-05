Ranieri chiama a raccolta i tifosi giovedì 

La settimana di Sassuolo-Cagliari inizia questo pomeriggio al Crai Sport Center. Alla ripresa degli allenamenti, Ranieri dovrà spazzare il malumore lasciato dalle cinque reti incassate a San Siro col Milan e puntare la sveglia sulla sfida di domenica (ore 12.30) al Mapei Stadium, in una gara che potrebbe chiudere ogni discorso salvezza per i rossoblù.

Sotto osservazione

Tornano dalla squalifica Augello e Gaetano, quasi certo il forfait di Jankto, sempre fermo per un trauma alla caviglia, lo staff medico tiene sotto osservazione Makoumbou, assente a Milano per una contusione al ginocchio. La speranza è che il congolese possa aver smaltito la botta e tornare così subito a disposizione. Attenzione anche alle condizioni di Dossena e Mina. Ranieri spera di avere tutta la rosa, con l'eccezione di Jankto, per preparare la gara più importante dell'anno.

Porte aperte

E come sempre accade nei momenti topici della stagione, il tecnico chiama a raccolta i tifosi. Ecco perché giovedì pomeriggio, la squadra si sposterà alla Domus per la seduta di allenamento e lo farà col sostegno della sua gente. Porte aperte in Curva Nord, dalle 15, un modo per regalare una carica supplementare ai giocatori, in vista della trasferta di Reggio Emilia.

