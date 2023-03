Ranieri: cavalchiamo il nostro sogno 

Il ds Bonato ha parlato di quattro partite per capire chi sia il Cagliari. E Ranieri sa chi è il Cagliari? «Ci sono vicino... Anche io aspetto, ma sono molto contento per quello che i ragazzi stanno facendo». Intanto il Südtirol. Uno dei suoi vecchi ragazzi, Gianluca Festa, su L'Unione Sarda, aveva anticipato: «Sono sicuro che nello spogliatoio dirà che inizia un minicampionato e che dovranno provare a vincerle tutte». «Ha sbagliato di qualche giorno», scherza il tecnico, «l'ho già detto da qualche giornata. Ma mi conosce bene. È quello che dobbiamo fare. È un sogno, ma i sogni aiutano a vivere e a renderti felice. Se ci riesci bene, altrimenti almeno ci hai provato. L'importante è provarci fino all'ultimo. Sappiamo che può essere un'utopia, ma proprio perché è difficile mi piace». Si parte dal Südtirol: «Complimenti ai numeri di questa neopromossa, che non prende gol in trasferta da dicembre, che fuori ha vinto quattro delle ultime sei partite e le altre due le ha pareggiate, ha meno possesso palla, ma è quella che ne recupera più di tutti negli ultimi trenta metri. Questo per capire cosa ci aspetta». Ranieri tiene alta l'attenzione del Cagliari: «Ci serve la partita perfetta, giocando in velocità. Dovremo essere concentrati perché sanno segnare in tutti i modi. Ma non dobbiamo aver paura, ormai siamo in ballo. Serve tanta convinzione, rispetto per l'avversario, ma anche consapevolezza di quello che possiamo fare».

«Io amichevoli così ne farei anche di più, ma mi dicono che sia difficile trovare campi buoni», spiega l'allenatore rossoblù. «Sono contento, è stata una bella festa, c'erano tanti bambini. Ne avevamo bisogno per noi e per ringraziare di persona la gente che si sobbarca chilometri e chilometri per venire a incitarci». Ranieri allena anche il pubblico, passato dai fischi con l'Ascoli al “sold out” col Südtirol: «Sono stati i ragazzi a caricare l'ambiente con le due vittorie. Tutto questo genera entusiasmo, la voglia di dire “io ci sono”. E questo è bello per i ragazzi, perché dà soddisfazione al lavoro che fanno».

Vibra ancora per la cascata di affetto riversata dai tifosi a Villacidro. «Ne avevamo bisogno», sospira Claudio Ranieri. Che si prepara, alla guida di un Cagliari che ormai sente sempre più suo, a un finale di campionato per cuori forti.

Grazie Villacidro

«Io amichevoli così ne farei anche di più, ma mi dicono che sia difficile trovare campi buoni», spiega l'allenatore rossoblù. «Sono contento, è stata una bella festa, c'erano tanti bambini. Ne avevamo bisogno per noi e per ringraziare di persona la gente che si sobbarca chilometri e chilometri per venire a incitarci». Ranieri allena anche il pubblico, passato dai fischi con l'Ascoli al “sold out” col Südtirol: «Sono stati i ragazzi a caricare l'ambiente con le due vittorie. Tutto questo genera entusiasmo, la voglia di dire “io ci sono”. E questo è bello per i ragazzi, perché dà soddisfazione al lavoro che fanno».

L'ora della verità

Il ds Bonato ha parlato di quattro partite per capire chi sia il Cagliari. E Ranieri sa chi è il Cagliari? «Ci sono vicino... Anche io aspetto, ma sono molto contento per quello che i ragazzi stanno facendo». Intanto il Südtirol. Uno dei suoi vecchi ragazzi, Gianluca Festa, su L'Unione Sarda, aveva anticipato: «Sono sicuro che nello spogliatoio dirà che inizia un minicampionato e che dovranno provare a vincerle tutte». «Ha sbagliato di qualche giorno», scherza il tecnico, «l'ho già detto da qualche giornata. Ma mi conosce bene. È quello che dobbiamo fare. È un sogno, ma i sogni aiutano a vivere e a renderti felice. Se ci riesci bene, altrimenti almeno ci hai provato. L'importante è provarci fino all'ultimo. Sappiamo che può essere un'utopia, ma proprio perché è difficile mi piace». Si parte dal Südtirol: «Complimenti ai numeri di questa neopromossa, che non prende gol in trasferta da dicembre, che fuori ha vinto quattro delle ultime sei partite e le altre due le ha pareggiate, ha meno possesso palla, ma è quella che ne recupera più di tutti negli ultimi trenta metri. Questo per capire cosa ci aspetta». Ranieri tiene alta l'attenzione del Cagliari: «Ci serve la partita perfetta, giocando in velocità. Dovremo essere concentrati perché sanno segnare in tutti i modi. Ma non dobbiamo aver paura, ormai siamo in ballo. Serve tanta convinzione, rispetto per l'avversario, ma anche consapevolezza di quello che possiamo fare».

Il mio Cagliari

E Ranieri non teme neanche l'effetto della sosta. «Bisogna tenerla viva, la squadra», sottolinea con forza. «Non possiamo permetterci passi falsi per il sogno. E se non ci riusciamo, almeno ci alleniamo per la seconda opportunità». Un Cagliari che si è messo agli ordini di un tecnico bravo come pochi a entrare nella testa e nel cuore dei suoi giocatori, pronti a tutto per seguirlo: «Sono me stesso, ero così da capitano e ora da allenatore. Ho sempre cercato questo approccio, autorevole e non autoritario, per far dare il massimo. La forza di una squadra, oltre alla società, sono i giocatori e un allenatore deve fare meno danni possibile. In fondo il calcio è un gioco così semplice...».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata