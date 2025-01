Ranieri, capolavoro in 8 minuti 

Roma. È solo virtuale il titolo di campione d’inverno del Napoli, ma Conte mostra il petto orgoglioso per i progressi della sua squadra (16 punti in più rispetto all’anno scorso), che ha vinto con cinismo e abilità il big match di Firenze. Ora osserverà con occhio attento la finale di Supercoppa in cui l’Inter potrà fare il record di quattro vittorie consecutive se si farà il regalo dell’Epifania battendo il Milan e vendicando l’unica onta dell’andata, il ko nel derby. Poi potrà scavalcare il Napoli se vincerà i recuperi con Bologna e Fiorentina. L’Atalanta, al massimo, potrà pareggiare i punti dei partenopei se batterà la Juve.

Il derby

L’ultima giornata dell’andata, divisa in due settimane, regala alla Roma il derby: con Ranieri in panchina i giallorossi vincono, non certo da favoriti visto il divario in punti con la Lazio, 2-0, confezionato nel primo tempo, in appena otto minuti. Un avvio super quello della Roma che passa in vantaggio al 10’ con un super gol di destro dal limite di Pellegrini, schierato titolare a sorpresa da Ranieri. Il raddoppio arriva al 18’ con Saelemaekers: la Lazio nella ripresa ci prova, pericolosa con Castellanos e Tchaouna, che colpisce la traversa. Finale a nervi tesi, con inizio di rissa nel recupero e il rosso a Castellanos e a un assistente di Ranieri.

Salvezza

Quanto alla corsa salvezza il turno fa poca chiarezza: nelle cinque gare interessate ci sono quattro pareggi, di cui tre 0-0. L’unico ad arpionare i tre punti è il Cagliari. Piccoli passi in avanti per il Venezia, che ringrazia il portiere Stankovic per il pari imposto a un rigenerato Empoli, e per il Lecce che conquista un punto in casa contro un Genoa trasformato dall’avvento di Vieira (una sola sconfitta in sette gare). Pari prezioso anche per il Parma (grazie alle parate di Suzuki), che accentua i problemi del Torino, che in casa con vince da oltre due mesi.

Il girone d'andata si chiude con alcune certezze: Napoli, Atalanta e Inter lotteranno fino alla fine per vincere lo scudetto. Per il quarto (ed eventuale quinto) posto in Champions sarà una lunga volata tra Lazio, Fiorentina, Bologna e le due nobili decadute, Juve e Milan, che hanno 19 giornate per recuperare il terreno perduto.

Gli scontri

Clima surriscaldato ieri sera nella Capitale per il primo derby della stagione. In campo duemila agenti delle forze dell’ordine. A poche ore dall’inizio di Roma-Lazio, sono stati sequestrati coltelli, lance, spranghe e bombe carta a entrambi i gruppi ultras ed è stato evitato il contatto tra due gruppi di tifosi fuori dallo stadio Olimpico dov’è iniziato l’afflusso dei supporter. Un tifoso laziale, autore delle coreografie e facente parte del gruppo, è stato denunciato e sottoposto a Daspo. Durante le attività di bonifica sono stati trovati e sequestrati - su entrambi i fronti delle tifoserie ultras - numerosi oggetti contundenti. Tra questi aste in plastica modificate con punte metalliche taglienti, coltelli da cucina, mazze da baseball, mazze di legno, alcune delle quali anche abbinate a botti ad elevato potenziale. Numerosi anche i coltelli trovati all’interno di alcune aiuole, in particolare nell’area Nord dello stadio. E sempre dopo l’ingresso all’interno dello stadio dei gruppi riconducibili alle due componenti ultras, si è registrata la presenza 300 persone, in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. Molti dei componenti dei due gruppi avevano il volto coperto e indossavano caschi e oggetti atti ad offendere.

