Ranieri: buona gara, l’hanno risolta i campioni 

«Quando ci sono campioni in campo, possono risolvere le partite, complimenti a loro. Nel momento migliore nostro hanno fatto due gol. Peccato davvero. Ma stiamo migliorando e dobbiamo continuare così». Claudio Ranieri si piega alla superiorità tecnica dell’avversario e a un destino spietato, ma non si spezza. Anzi. Ha sperato e pensato a lungo di poter prendere il Napoli per la coda, il tecnico di Testaccio. E lascia lo stadio “Maradona” a testa alta. «La squadra ha risposto bene, sono proprio soddisfatto della prova dei ragazzi», la premessa. «Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, eppure li abbiamo impensieriti con tre contropiedi simpatici. Nella ripresa stavamo facendo addirittura meglio noi di loro. E proprio quando stavamo venendo fuori, il Napoli ha trovato il gol. E una volta pareggiato, ha trovato il secondo. Peccato. Torniamo a casa, però, con la consapevolezza di aver dato tutto. Purtroppo», ribadisce Ranieri, «quando ci sono dei campioni in campo, tu fai di tutto, ma alla fine la risolvono loro».

La salvezza

Partita stregata, dunque. «Ma la volontà e la forza dei miei giocatori è quella di salvarsi. E il mio lavoro sarà completato quando avrò salvato questa squadra», ripete un concetto più volte espresso dall’inizio della stagione, lasciando chiaramente intendere che la strada è ancora lunga e tortuosa. «Ci salveremo, di questo ne sono convinto. Ma non dobbiamo mollare la presa. Di sicuro», tiene a precisare Ranieri, «non siamo più quelli delle prime otto giornate quando ancora ci stavamo adattando alla categoria e stavamo recuperando la condizione atletica di diversi giocatori. Sia qui a Napoli che in casa di Juventus e Lazio abbiamo perso meritando almeno il pareggio. Per questo dico che la strada è quella giusta. E questa partita lo ha confermato, nonostante il risultato finale».

La partita

La scelta di schierare da subito la coppia Petagna-Pavoletti ha spiazzato un po’ tutti, Mazzarri in primis. «In questo modo volevo dire alla squadra che sì, andavamo a giocare in casa dei campioni d’Italia, ma che dovevamo provarci e, soprattutto, crederci. Con due bocche da fuoco per dare, appunto, stima e coraggio. E sino al colpo del campione la partita ci stava dando ragione». Ranieri spiega anche la scelta di partire con Oristanio per poi puntare su Luvumbo. «Zito meglio da subentrato perché se devo dare scintille ho lui e Oristanio che possono accendere la miccia. Lui arriva fresco quando gli avversari sono stanchi, sono giocatori che ci stanno dando delle soddisfazioni». Il passaggio a tre nella ripresa? «Le loro mezzali si inserivano e non riuscivamo a coprire Augello. Nel secondo tempo, non a caso, abbiamo fatto buone trame di gioco avendo diverse occasioni per fare gol». E guarda caso, Augello è stato il giocatore rossoblù più pericoloso, sembrava quasi imprendibile a tratti. Davanti, invece, regna ancora lui, capitan Pavoletti. Ma alla domanda “che cosa significa avere un capitano come Pavoletti”, il tecnico romano allarga gli orizzonti: «Significa tanto, ho diversi capitani, però. Mancosu, Viola e Lapadula sono altri leader positivi e questo per un allenatore è molto importante. Sono un allenatore fortunato perché portano dietro i compagni». Ora testa al Verona.

RIPRODUZIONE RISERVATA