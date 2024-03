Ranieri: brutti, sporchi e cattivi 

Brutti, sporchi e cattivi. Bada al sodo, Claudio Ranieri, e si tiene stretti questi tre punti conquistati a Empoli con le unghie e con i denti in un pomeriggio di grande sofferenza. «Avevamo bisogno di una partita come questa, brutta, sporca e cattiva, tra virgolette», sottolinea l’allenatore del Cagliari che sfodera il sorriso dei tempi migliori nella sala stampa dello stadio “Castellani”, si gode il primo successo in trasferta, ma non abbassa certo la guardia. «Non dimentichiamo che siamo sempre terzultimi in classifica. Abbiamo fatto un piccolo passo, abbiamo vinto in trasferta dopo due pareggi consecutivi. Ma dobbiamo continuare con questa determinazione perché non abbiamo fatto nulla, perché siamo là, siamo in Serie B», tiene a precisare. «Dipende da noi tirarci fuori. I punti ci sono e li dobbiamo andare a prendere. Non so come e quando, ma dipende da quanta voglia abbiamo di soffrire e di lottare su ogni pallone. Abbiamo questo mese per capire cosa dobbiamo fare nel futuro».

Il match

Prova di testa. Prova di cuore. Prova di forza. «Sapevamo della qualità e delle ripartenze dell’Empoli e nel primo tempo ci stavano sorprendendo», ammette Ranieri. «Non ero affatto contento, quando loro riprendevano palla noi eravamo sempre troppo larghi. È stata una partita non bella, difficile», ribadisce. «Abbiamo cercato di farli giocare male. Noi non siamo riusciti a giocare per quello che sappiamo fare, però siamo riusciti a passare in vantaggio. E questo è ciò che conta».

I protagonisti

La soddisfazione è doppia. «Sono contento che a segnare il gol decisivo sia stato Jankto», che lui aveva chiesto espressamente in estate ma che non riusciva a incidere. «Aveva bisogno di sbloccarsi. È un ragazzo che spinge e lotta come un ossesso, macina tanti chilometri. È attento tatticamente e gli ci voleva tornare al gol». Allarme rientrato per Luvumbo, costretto a uscire dopo mezz’ora. «Non credo sia nulla di grave, aspettiamo comunque il responso dei dottori. Credo che possa essere disponibile già sabato prossimo», si sbilancia Ranieri, «ha sentito solo un indurimento ed è uscito subito».

Scenari

Ora la Salernitana, il Monza e il Verona. «Sono squadre che già stavano in Serie A, noi ci siamo saliti all’ultimo sospiro. Lotteremo, è quello che sappiamo fare. Dobbiamo cercare di giocare le nostre partite, fare punti, poi alla fine di questo mese vedremo dove saremo», passa e chiude il tecnico rossoblù, non prima, però, di aver ringraziato i tifosi: «Non ho più parole. Ci stanno vicino sempre sapendo che siamo ancora giù in classifica, li sentivamo addosso».

