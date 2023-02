Ranieri: brutti sporchi e cattivi Ma vincenti 

«La classifica? Non la guardo, è ancora troppo presto». Claudio Ranieri preferisce godersi questa vittoria che il suo Cagliari ha portato a casa con le unghie e con i denti col Benevento. «Una squadra che in trasferta ha un cammino opposto a quello nostro, era un avversario complicato. E alcuni dei ragazzi non avevano i 90 minuti nelle gambe. Gli faccio i complimenti, perché hanno giocato con tenacia e spirito di sacrificio, specie dopo la giusta espulsione».

Corsa a ostacoli

Ranieri si coccola i suoi: «È la vittoria della determinazione e della voglia di portare a casa un risultato positivo». Il tecnico esalta una vittoria che il Cagliari ha cercato anche sotto il fango: «Una vittoria brutta, sporca, cattiva, una vittoria da campionato di Serie B. I ragazzi si sono calati in questo torneo. Non faccio neanche il conto di chi non c'è». O di chi sta recuperando, come Mancosu , rientrato dopo oltre due mesi di assenza, con 45 minuti da protagonista: « Ha fatto un tempo magnifico, le tre palle-gol sono state sue, ma non potevo rischiare una ricaduta. Ora vedremo come recupererà. Abbiamo dei giovani che si stanno mettendo in mostra, ma l'importante adesso è lottare» .

Grazie Lapa

Ranieri ringrazia i giovani, ma si tiene stretto Lapadula, che nel momento più complicato, ha risolto la partita: «Sono i giocatori d'esperienza che tirano fuori il colpo a sorpresa, lui è uno di questi». E a Lapadula Ranieri ha dato la fascia da capitano: «All'inizio volevo darla a Mancosu, ma mi sono attenuto al volere dello spogliatoio, c'era stata una votazione a inizio stagione. Io sono democratico e ascolto la squadra». Una squadra che il tecnico sente sempre più sua. «Questa vittoria vale oro. Dopo Modena ho chiesto ai ragazzi di dare una dimostrazione di lotta ai tifosi. Lì gli ho fatto i complimenti, perché è facile farli quando vinci. Questa squadra ha dei difetti, è normale fare errori, li fanno i supercampioni, non possono farli questi giovani? Era importante prima di tutto non perdere, perché la B è un campionato particolare, ma dovevamo fare tutto per vincere». Anche perché ora ci sono due trasferte: «Complicate, visti i precedenti. Diamoci una mossa, dobbiamo fare punti contro due belle squadre, iniziando dal Bari>.