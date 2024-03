Ranieri, bicchiere mezzo pieno «Tre punti d’oro, ma sul 3-0 abbiamo staccato la corrente» 

«Abbiamo tirato fuori la testa dal sacco», dice e mima con le braccia Claudio Ranieri strizzando l’occhio al 13° posto (in attesa delle gare di oggi) ma lasciando intendere, allo stesso tempo, che la salvezza è tutta ancora da conquistare. «Abbiamo visto cosa può succedere quando molli la presa». Soddisfatto per i tre punti, certo, infastidito, e non poco, però, per i due gol subiti che hanno rimesso in gioco la Salernitana quando la partita sembrava ormai chiusa e sigillata. «Abbiamo staccato la corrente, così non va bene».

Il blackout

«Non so cosa sia successo. Ne devo ancora parlare con i ragazzi, ed è meglio che lo faccia lunedì. Ero arrabbiato, molto arrabbiato». Lo è ancora adesso che la gara è finita da quasi un’ora e la classifica è stata già aggiornata, a dir il vero. «Perché ci sta prendere gol. Non ci sta, però, staccare la corrente. L’avevo detto, la Salernitana è un serpente, è una squadra con buoni giocatori, con qualità. Non puoi pensare di staccare la corrente perché sei 3-0. E infatti ci hanno subito castigato e hanno riaperto la gara». Un calo più mentale che tecnico o fisico. «Forse c’è stata un po’ di superficialità», azzarda Ranieri. «Sapevamo che loro nei calci d’angolo sono molto bravi, cambiano in continuazione il modo di batterli e per questo dovevamo essere sempre con gli occhi aperti. Invece abbiamo preso gol proprio su corner. Io capisco che si può andare sotto se fanno un’azione in velocità, ma così no. Così significa che eravamo disattenti e questo noi non possiamo permettercelo». L’altra faccia della medaglia è sorridente: «Abbiamo fatto gol e nel momento della necessità, della paura, siamo riusciti a riprendere in mano il boccino. Grazie a due giocatori che sono subentrati: Shomurodov e Oristanio hanno fatto un tempo veramente buono».

I protagonisti

Sotto i riflettori soprattutto l’uzbeko, autore di una doppietta. «Anche prima dell’infortunio aveva fatto intravedere queste qualità che sono guida della palla, velocità, buona tecnica. E vede la porta», tiene a precisare il tecnico rossoblù. «Lui e Oristanio hanno dato vivacità, geometria. Hanno dato tranquillità alla squadra perché quando ripartivamo si vedeva che potevamo far male in ogni azione». A rompere il ghiaccio in avvio di gara è stato, invece, Lapadula, sul quale si era sbilanciato lo stesso Ranieri giovedì. «Sono contento per Gianluca. È importante, è un leader, è un attaccante che vive per il gol. L’anno scorso ne ha fatti venticinque. Se non segna sembra quasi che non dia una mano alla squadra e invece io gli chiedo di più perché non è importante soltanto il gol, è importante anche il lavoro oscuro che deve fare e che lui fa ben volentieri».

L’atteggiamento

La strada tattica è ormai segnata attraverso il 4-4-1-1. «Dipende sempre dall’avversario», dribbla l’argomento Ranieri. «A prescindere, io voglio che la squadra sia sempre compatta e questo lo abbiamo fatto bene. Quello che non dovevamo fare», insiste, «era pensare sul 3-0 che la partita fosse finita. E questo ci deve far riflettere anche sulla classifica. Quando ci sentiamo un po’ rilassati, prendiamo due gol». La vittoria rassicura ma non cambia gli scenari. «Dobbiamo sapere che ci possiamo salvare solo se lottiamo come prima del 3-0. E anche prima, non è che stessimo giocando bene bene. Abbiamo creato delle buone occasioni da gol, però non stavamo facendo quello che io avevo chiesto». Tre punti e a capo, insomma. «Ci sarà ancora da lottare, da correre. Così come abbiamo vinto ora due partite», tiene altissima la guardia Ranieri, «non sappiamo che cosa c’è dietro l’angolo».

