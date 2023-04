Ranieri aspetta Rog, il croato spera di esserci  

Dal Südtirol al Pisa, il Cagliari si prepara a un nuovo appuntamento contro una diretta concorrente per i playoff (lunedì alle 18, arbitra il romano La Penna). Ieri Ranieri ha diretto una doppia seduta di allenamento ad Asseminello e oggi riporterà i rossoblù in campo al mattino.

Rog c'è

O quasi. Il croato, fermo dalla gara col Genoa (elongazione al polpaccio) anche ieri ha svolto quasi tutto l'allenamento con i compagni, tra palestra, esercitazioni tattiche, possessi e partitelle, fermandosi proprio sul finale per evitare sovraccarichi. Ma non è escluso che questa mattina scatti il via libera per il ritorno completo in gruppo. Restano fuori, invece, Capradossi e Pavoletti. Il difensore è rimasto ancora a riposo, in attesa della visita specialistica al ginocchio dolorante, mentre il capitano continua nel suo percorso di recupero.

La carica dei tifosi

E il Cagliari non sarà solo neanche a Pisa: già venduti, infatti, oltre 500 biglietti per il settore ospiti dell'Anconetani. E 2500 sono i biglietti venduti nel primo giorno di prevendita online per la sfida del 15 aprile col Frosinone. (al.m.)