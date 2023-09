Non cambia portiere («Vediamo se ha carattere»), chiede meno errori e si lamenta per l’orario: «Solo un mago poteva fissare una partita a mezzogiorno e mezza a settembre qui». Ranieri aspetta l’Udinese alla Domus: «Sono tornati i nazionali, sono tutti carichi, Petagna e Mancosu saranno nel gruppo». L’avversario? «Squadra forte di testa e nei contrasti». La classifica: «Sfida importante, come le altre».

a pagina 58