Ranieri: alleno un gruppo incredibile 

Dall’inferno al paradiso in otto giorni. Ranieri prova a stemperare l’emozione, per quanto possibile. «La classifica continuo a non guardarla perché so che sono ancora sotto bagna e devo trottare, galoppare», taglia corto non prima di aver coccolato ed esaltato i suoi giocatori. «Encomiabili, eccezionali». Il sorriso composto e soddisfatto davanti alle telecamere della sala stampa nella pancia della Unipol Domus, il tecnico di Testaccio trasmette pace e gloria dall’alto della sua saggezza e della terza vittoria in una settimana, compresa la Coppa Italia. A proposito, cosa è cambiato in una settimana? Venerdì aveva rimandato la risposta al post Cagliari-Genoa. Eccola, dunque: «Quando le cose vanno male hai due possibilità: o molli o reagisci. Noi abbiamo scelto semplicemente la seconda strada. E tutta questa energia che accumulo è vitale per caricare a mia volta la squadra».

Tutti importanti

Dalla panchina con furore, non è un caso se otto degli ultimi nove gol segnati dai rossoblù portano la firma di giocatori subentrati. Ranieri le azzecca tutte, verrebbe da dire. «La verità è che anche se dovessi sbagliare io, chiunque metta dentro, entra con la mentalità giusta». Prima Pavoletti, poi Lapadula, sempre Viola, persino Zappa. «È importante, anzi fondamentale, avere giocatori giusti che credono in quello che facciamo. Tutti meriterebbero di giocare, ma mi pagano per fare delle scelte. Per fortuna ci sono cinque cambi a dispozione». Viola la prova provata, ogni partita di più. «In estate ci siamo confrontati», svela il tecnico. «Gli ho detto: “io ti stimo come uomo e come giocatore”. Ha doti tecniche importanti, ha personalità, ha “cazzimma”, come dicono a Napoli. Se la gioca ogni giorno e tutto quello che stiamo ammirando non è un caso». Anche davanti le soddisfazioni pullulano. Ultimo a prendersele Petagna, autore dell’assist per Zappa. «Un giocatore generoso e unico per le sue caratteristiche. Se ho bisogno di un attaccante che tenga palla con gli altri che gli girano intorno, so su chi puntare a occhi chiusi». Ieri sono rimasti fuori sia Lapadula che Pavoletti e Shomurodov. Ma nessun imbarazzo della scelta. «Era più dura quando non l’avevo, vi assicuro».

Bastone e carota

Ranieri mostra i denti al destino e a chi gli chiede se si poteva evitare il finale in affanno sfruttando meglio alcune occasioni, risponde con una battuta, ma non troppo: «Prima non facevamo gol neanche con le mani, accontentiamoci». Semmai, Mister Cagliari punta il dito su certe situazioni difensive. Non tanto nel gol subito sul quale, anzi, tiene a precisare: «Più che uno svarione, Goldaniga è stato spinto e nonostante sia scivolato, ha provato comunque a colpire la palla di testa». Nel mirino, piuttosto, l’azione che si è conclusa con la parata di Scuffet sulla sventola di Puscas: «Sono arrabbiato perché erano in due da soli. Noi dove eravamo? Questo non può accadere». Solo applausi, invece, per Oristanio dopo che in settimana lo aveva pizzicato per l’eccessivo egoismo sotto porta a Udine. «A me piacciono gli attaccanti egoisti che cercano sempre la porta. Ma bisogna anche guardarsi intorno e nell’azione del primo vantaggio è stato bravissimo per come ha trovato campo, puntato l’uomo e allargato poi la palla a Viola». Tutti per uno e uno per tutti.

RIPRODUZIONE RISERVATA