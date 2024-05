Ranieri: alla fine un punto guadagnato 

Il bicchiere è mezzo pieno, Ranieri butta giù tutto d’un sorso il pareggio con il Lecce e guarda avanti. «Per come si era messa la partita, è un punto d’oro e ce lo teniamo stretto», afferma l’allenatore del Cagliari che non perde di vista l’obiettivo e spazza via sul nascere paure o negatività. «Quando non si può vincere, l’importante è non perdere. E in fondo», ribadisce, «è un punto guadagnato perché loro alla fine hanno colpito due pali. Ma non possiamo staccare la spina. Come ho detto più volte, lotteremo sino all’ultimo minuto dell’ultima partita. Adesso ci sarà il Milan, pensiamo al Milan».

Il rimpianto

Decisiva, indubbiamente, l’espulsione di Gaetano. «Io credo che l’arbitro avesse visto bene dando il giallo, poi ha dovuto cambiare l’interpretazione e dare il rosso perché è stato richiamato dal Var. Si vede bene come il nostro giocatore ritrae addirittura la gamba per non colpire l’avversario». È il grande rimpianto di Sir Claudio, che poi abbozza con un sorriso sibillino: «Se mi consentite una battuta: tra il giallo e il rosso c’è un abisso di mezzo». Facendo chiaro riferimento ad Abisso, ieri responsabile al Var. «Peccato, perché sino a quel momento stavamo facendo bene. Non riuscivamo a far giocare il Lecce e da lì, invece, è cambiata la partita. E sino a quando abbiamo potuto, abbiamo tenuto e stavamo riuscendo a vincerla». In occasione dell’espulsione, tra l’altro, Ranieri è stato ammonito, una rarità. «All’arbitro ho solo detto: “mi è sembrato che non l’abbia toccato”». E l’arbitro Marcenaro, che in quel momento stava guardando il replay dell’azione sul monitor, non ha gradito.

Brutto, sporco e cattivo

Soddisfatto della prestazione del Cagliari, Ranieri, nonostante non sia stata una partita divertente, tutt’altro. «Undici contro undici siamo stati in campo, li abbiamo impensieriti. Siamo stati molto determinati. Poi sì, è stato un secondo tempo brutto, sporco e cattivo. Il Lecce, in superiorità numerica, ha fatto la sua partita. È riuscito a mettere dentro tante palle, eppure quasi su tutte siamo arrivati noi per primi». La svolta pugliese sul più bello. «È stato bravo a quel punto Gotti a inserire all’ultimo Almqvist, insuperabile nell’uno contro uno. Lui ci ha messo davvero in difficoltà, io ho inserito Obert perché ha la sua stessa reattività e lo ha attaccato bene. Dovevo poi sostituire Nandez perché non ce la faceva più, si è dovuto allenare tutta la settimana con l’influenza. Lui come gli altri, davvero, hanno un cuore grande come una casa».

Tutti sul pezzo

«Nessuno qui ha staccato la spina», assicura Ranieri. «Anzi, ho detto ai miei giocatori che adesso viene il difficile. Ci giochiamo tutto un campionato. Dobbiamo dare tutto di noi stessi, non dovremo avere rimpianti. Alla fine dovremo essere consapevoli di aver dato tutto». Come si affronta il Milan? Così come abbiamo fatto sempre. Concentrati. Determinati. Volitivi. Cercando di mettere in difficoltà l’avversario, facendo in modo che non ci faccia gol». Sempre a testa alta.

RIPRODUZIONE RISERVATA