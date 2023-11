Ranieri al lavoro con mezza squadra 

Da ieri il Cagliari ha iniziato a pensare alla gara col Monza, che si giocherà domenica alla Domus alle 12.30. I rossoblù si sono trovati nel pomeriggio per il primo allenamento della settimana al Crai Sport Center, una seduta ancora una volta a ranghi ridotti, tra nazionali e infortuni.

Il ritorno

A proposito di nazionali, il primo a tornare agli ordini di Ranieri, come da programma, è stato Makoumbou. Per lui un'avventura tormentata con la nazionale del Congo: prima il ko (4-2) contro lo Zambia in una gara di qualificazione ai Mondiali, poi la decisione, come riportato dalla stampa locale, di non rispondere più alle convocazioni, insieme ad alcuni compagni, come forma di protesta contro il dilettantismo della federazione. Una scelta che, sotto sotto, fa sorridere il Cagliari, che intanto aspetta tutti gli altri giocatori sparsi per il mondo: Obert (atteso per oggi in campo), Hatzidiakos, Wieteska, Prati, Luvumbo, Shomurodov e Lapadula. Sul fronte infortuni, personalizzato per Di Pardo, Nandez e Capradossi, tutti out per domenica. Qualche speranza, invece, per Oristanio, che dopo le terapie dei giorni scorsi, ieri ha iniziato un lavoro personalizzato di recupero. Oggi nuovo allenamento al mattino. (al.m.)

