Ranieri ai rossoblù: «Bentrovati in Serie A» 

Con l’arrivo di Claudio Ranieri è iniziata di fatto la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie A per il Cagliari, che ha svolto ieri il primo vero allenamento ad Asseminello ( foto Max Solinas ). Il discorso alla squadra da parte del tecnico di Testaccio prima di scendere in campo e il pallone subito protagonista. Non c’era Jankto, nell’Isola da tre giorni ma in attesa di definire gli ultimi dettagli sul contratto che lo legherà al club rossoblù per i prossimi tre anni. Ore decisive anche per gli arrivi di Scuffet e Oristanio.

