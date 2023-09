Ranieri ai ragazzi rossoblù: «Rappresentate un popolo» 

Si è svolta ieri sera presso il centro sportivo di Asseminello, nella tribuna “Carlo Enrico Giulini” del Campo 1, la consueta presentazione delle squadre e degli staff del settore giovanile. Una cerimonia riservata, che la società è solita organizzare per inaugurare il nuovo anno sportivo e che ha visto la partecipazione anche del tecnico Claudio Ranieri e del direttore sportivo Nereo Bonato. Coinvolti circa 150 tesserati, tra atleti, tecnici e collaboratori appartenenti a sei gruppi squadra, dagli U13 agli U18. All’evento hanno preso parte il responsabile del settore giovanile, Bernardo Mereu, e il ds Pierluigi Carta, due figure centrali che da anni lavorano a stretto contatto per la valorizzazione del vivaio rossoblù.

Per l’occasione sono stati anche premiati tre atleti: Simone Renna (U18), Nicola Grandu (U17) e Daniele Filigheddu (U16) hanno infatti ricevuto una borsa di studio per meriti scolastici. Un riconoscimento che testimonia quanto la società lavori per promuovere l’istruzione dei propri tesserati. Proprio su questo aspetto si è soffermato Bernardo Mereu, che ha aperto con un messaggio di vicinanza del presidente Tommaso Giulini: «La società offre ai giovani la possibilità di perseguire l'eccellenza sia in campo che in ambito scolastico. L’obiettivo è quello di formarsi prima come persone e poi come calciatori». Per Pierluigi Carta «Il Cagliari deve essere rappresentato non solo in campo ma anche fuori. Si arriva in alto con passione e senso responsabilità». Anche il diesse della prima squadra Bonato è intervenuto illustrando ai più giovani il senso identitario: «Avete l’onore di indossare una maglia gloriosa che rappresenta un intero popolo». Infine, il tecnico Ranieri ha chiuso con un discorso motivazionale: «Sia nel settore giovanile che da professionista non mi sono mai arreso. Dovete sempre dare tutto, anche a scuola. Se lo fate non avrete rimpianti. Siate positivi perché solo così la fortuna potrà sorridervi». I componenti degli staff tecnici saranno annunciati oggi dal club.

