RANIERI: abbiamo incendiato la Domus 

Tre punti pesantissimi. I primi, tra l’altro, contro una delle big del campionato. «Tre punti fondamentali soprattutto per la fiducia nel lavoro che stiamo facendo». Claudio Ranieri spazza via i fantasmi e si tiene stretta la vittoria con tutte le sue sfaccettature. «I primi venti minuti sono stati da incubo, non riuscivamo proprio a entrare nel circolo dell’azione», ricorda l’allenatore del Cagliari, che si aspettava questo Bologna, un po’ meno l’approccio dei suoi. «Affrontavamo una grande squadra che merita la classifica che ha. È composta da giocatori di grande spessore tecnico, Thiago Motta poi li fa girare benissimo. E ci ha messo sotto nonostante mancassero i due esterni titolari e Zirkee, che considero uno dei migliori attaccanti in Italia. Eravamo troppo attendisti, arrivavamo secondi o addirittura terzi sul pallone». Provvidenziale il pareggio. «Ci siamo ritrovati sulle ali dell’entusiasmo e a quel punto abbiamo fatto la nostra partita, quella che dovevamo fare dall’inizio. Con la voglia di soffrire tutti insieme». Una partita brutta, sporca e cattiva forse. «Brutta o bella poco importa. Contano il risultato e il fatto che siamo riusciti a incendiare il pubblico. E sono felice per il coro “siamo orgogliosi di voi” fatto dai tifosi a fine gara».

Partita emblematica

Tre punti pesantissimi nella corsa verso la salvezza. «Ci siamo e vogliamo restare in Serie A», prova a lasciarsi andare il tecnico di Testaccio, evidentemente soddisfatto del livello di crescita raggiunto dalla squadra dopo un girone intero più una partita. «La strada è lunga e resta insidiosa. Non sarà facile, siamo tutti lì e ce la giocheremo sino all’ultima giornata. Ma vogliamo giocarcela così. Dobbiamo giocare così. La gara di oggi è emblematica», tiene a precisare Ranieri. «Se giochiamo come abbiamo fatto nei primi venti minuti non ce la facciamo. Se, invece, giochiamo come abbiamo fatto dopo il pareggio, il destino è nelle nostre mani».

I protagonisti

Tutti protagonisti. Uno su tutti, Petagna, primo gol in rossoblù. «Ha fatto una partita strepitosa, così come Nandez». A proposito, il cambio di posizione a gara in corso dell’uruguaiano? «Nahitan dove lo metti, lo metti. Lui fa bene. C’erano troppi varchi aperti dietro. Per questo ho cambiato modulo, per coprire i cambi di gioco». La rivincita di Wieteska? «Le scelte fatte in estate non sono casuali e ce ne assumiamo le responsabilità nel bene e nel male», mostra i denti Sir Claudio. «Stiamo parlando di un nazionale, del resto». Applausi anche per Zappa, spostato nel terzetto difensivo col cambio di modulo. «È un giocatore molto duttile, universale. Ho scelto lui per non fare sostituzioni in quel momento. È stato molto attento, diligente. Bravo a pressare e a pressare alto. Lui, Nandez e Sulemana hanno composto davvero un bel trittico». Sì, la strada è quella giusta.

