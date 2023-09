Ranieri: abbiamo fatto una grande partita 

«Abbiamo giocato una grande partita. Una grandissima partita. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi, sono orgoglioso di loro perché hanno dato l’anima, sudato la maglia. Ma i complimenti più belli glieli ha fatti il pubblico». Sconfitto sul campo, non nell’orgoglio. Claudio Ranieri si presenta in sala stampa a testa alta. Va oltre gli episodi (decisivi) e il risultato (eccessivamente negativo, forse) e si aggrappa alla prestazione contro un avversario superiore dal punto di vista della qualità, e non solo.

La strategia

«Il Milan è bravissimo nella gestione della palla, per questo nel primo tempo», spiega l’allenatore del Cagliari, «gli abbiamo lasciato la propria metà campo cercando poi la verticalità dalla nostra parte e ripartendo in velocità». Nasce così il gol di Luvumbo. «Gli abbiamo messo paura. Abbiamo fatto il nostro. Purtroppo gli sbagli si pagano. Purtroppo dall’altra parte ci sono i campioni che capiscono prima le intenzioni. Purtroppo prepari tutto bene e fai tutto bene, ma c’è poi l’intuizione del campione, appunto, che fa la giocata». Spietata Serie A. «Ed è un gran peccato, perché prima dell’uno-due rossonero», tiene a precisare Ranieri, «avevamo la partita in pugno. Nella ripresa poi non potevo più giocare a tre con un difensore ammonito ma dovevamo andare a pressarli alti. E la rete di Loftus-Cheek non c’entra nulla con la ripresa: perché abbiamo fatto tutto noi».

Le note dolenti

Segna solo Luvumbo? «Il problema principale non è avere o non avere gli attaccanti giusti ma avere attaccanti che, per un motivo o per l’altro, non si sono potuti allenare bene nel precampionato. Non dimentichiamo che ci manca Lapadula, il nostro capocannoniere l’anno scorso in B. Petagna è un signor giocatore ma ancora deve trovare la condizione migliore». La stoccata poi per Shomurodov, impalpabile a dir poco: «Spero di vedere al più presto il giocatore che conosciamo. Ma si deve sbrigare perché tra un mesetto spero di poter contare anche su Lapadula». Note dolenti anche tra i pali dove gli errori di Radunovic pesano, e non poco. E per la prima volta, Ranieri apre a un possibile cambio della guardia. «Parlerò con lui e vedremo», la premessa del tecnico di Testaccio. «Boris è il nostro portiere, c’è comunque un secondo all’altezza. Parleremo, vedremo».

La classifica

Domenica a Bergamo, Ranieri aveva sollevato pubblicamente la questione Luvumbo chiedendo più attenzione da parte dei responsabili al Var e anche ieri non sono mancati gli episodi sospetti che non sono stati nemmeno presi in considerazione al replay. «Io non so se questo fosse rigore o meno. C’era il Var e c’era Irrati, il numero uno al mondo. Mi fido di lui. E mi limito a valutare la prestazione. Una prestazione importante, ripeto, pur perdendo». E pur scivolando all’ultimo posto. «Credo di avere buoni giocatori e grandi uomini e la classifica non ci condizionerà. Già sapevamo che avremmo dovuto lottare per salvarci e continueremo a farlo».

RIPRODUZIONE RISERVATA