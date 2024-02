Ranieri: a Udine ho rivisto il mio Cagliari 

Assemini. Lo sguardo impenetrabile, dosa le parole in modo quasi chirurgico e non lascia trasparire nulla di nulla, dunque, sul suo stato d’animo, figurarsi sulla formazione o sull’approccio tattico che avrà il Cagliari domani pomeriggio contro il Napoli. Sintetico, conciso. Anche se poi, a ogni risposta si finisce sempre lì, a parlare della mentalità, dell’atteggiamento che la squadra dovrà avere da qui al 26 maggio. «Dobbiamo lottare senza mai mollare», dice e ripete ogni volta che ne ha l’occasione, Claudio Ranieri, che ha avuto a Udine le risposte caratteriali che cercava, oltre al pareggio, e da lì riparte, convinto di aver riallacciato il filo giusto in tempo. «Dobbiamo giocare queste ultime partite come sappiamo, senza pensare al nome dell’avversario e rispettando tutti. Ogni partita tira fuori punti importanti».

La mentalità

L’elettroshock post Cagliari-Lazio ha funzionato, evidentemente. «Mi ero dimesso. È stata una cosa importante, i ragazzi hanno capito e hanno reagito. Sono contento della partita con l’Udinese. Il secondo tempo è la traccia che dobbiamo seguire». Il tecnico di Testaccio apre così la conferenza stampa dal “Crai Sport Center” di Assemini in vista della sfida con i partenopei, importante per la classifica e non solo. Soddisfatto e rimborsato in tutti i sensi dall’ultima trasferta. «A prescindere dal risultato», tiene a precisare, «noi dovevamo rimettere a posto la nostra mentalità che è quella di una squadra che vuole lottare per salvarsi. Dopodiché, possiamo accettare tutto. Prima dobbiamo lottare», il concetto sui cui batte e ribatte Sir Claudio, «e poi accetteremo le conclusioni di tutte le partite qualunque sia il risultato. Dobbiamo sempre uscire dal campo con la consapevolezza che abbiamo fatto il massimo tutti quanti».

Il Napoli

Il Napoli nel mirino, dunque. «Affrontiamo una squadra che non è per niente in crisi», mette in chiaro Ranieri, che allenò all’ombra del Vesuvio subito dopo aver lasciato l’Isola, nel 1991. «Certo, magari non è la macchina da guerra che era lo scorso anno, ma sono sempre fior di giocatori determinati a risollevare le sorti di un campionato partito male con due cambi di allenatore. Incontreremo pertanto una squadra gagliarda che sa il fatto suo e che ha lo scudetto sulla maglia», ricorda e avverte il tecnico rossoblù. Tradotto: «Massimo rispetto». L’arrivo di Calzona? «So che è calabrese, di Vibo Valentia. È stato il secondo di Di Francesco, di Sarri e di Spalletti, per cui sa vita, morte e miracoli del Napoli e sa come toccare le corde giuste. E in Champions contro il Barcellona ho visto un bel Napoli».

L’andata

Ora Calzona, prima Mazzarri. Il Cagliari, intanto, ci riprova, due mesi dopo. «L‘andata è stata una buona gara da parte nostra, senza remore o timori reverenziali. Abbiamo fatto la nostra partita. Poi è andata come è andata, lo abbiamo visto. La squadra, però, si è espressa molto bene. E vorrei che domenica facesse lo stesso». Che cosa è mancato quel giorno al “Maradona”? «Un pochettino di determinazione nell’ultima occasione sul gol di Kvaratskhelia, quando Osimhen è andato via tra tre nello spazio di un metro e mezzo». Sintetico, conciso. Ma chiarissimo.

