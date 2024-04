Ranieri: a Milano servirà la partita perfetta 

Assemini. No, non è una conferenza stampa come le altre, tra ricordi speciali, l’adrenalina che ancora scorre per la vittoria sull’Atalanta e la super sfida con l’Inter all’orizzonte. Nella pancia del “Crai Sport Center” di Assemini passato, presente e futuro s’intrecciano tra loro in un tourbillon di emozioni che quasi tolgono il respiro. E anche l’eleganza di Claudio Ranieri (abito blu e camicia verde scuro a pois bianchi) sta a certificare, ulteriormente, la sacralità del momento e del giorno, il 12 aprile. Il Giorno dei giorni. Spesso, nel corso della stagione, l’allenatore romano, prima di iniziare a rispondere alle domande dei giornalisti, ha chiesto la parola per chiarire subito due-tre concetti fastidiosi con monologhi a muso duro. Stavolta, lo fa col cuore in mano per celebrare gli eterni Campioni d’Italia rossoblù: «Volevo riallacciarmi a quel discorso magnifico di 54 anni fa, quando il Cagliari ha vinto lo scudetto. È stata una festa meravigliosa per la Sardegna. Tutti si sono sentiti coinvolti, partecipi. Grazie ancora a quei campioni che hanno portato tanto entusiasmo e tanta fratellanza nell’Isola». Uno su tutti, Gigi Riva: «Io sono arrivato che lui era presidente onorario e sono tornato con lui presidente onorario. E per onorarlo al meglio, possiamo solo regalargli la salvezza di questo Cagliari».

Una macchina perfetta

E la salvezza passa anche per Milano, domani sera. Inutile girarci attorno: «L’Inter non ha debolezze alle quali aggrapparsi. È una macchina perfetta, con 75 gol fatti e 15 appena subiti. È uscita dalla Champions per una sfortuna maledetta». Il realismo non fa, però, a cazzotti con l’ottimismo, anzi. «Noi dobbiamo fare una grandissima partita, una partita perfetta, sperando che loro non facciano altrettanto», chiarisce Sir Claudio. «Non offendo certo i miei giocatori ai quali va tutto il mio plauso e il mio affetto se dico che quelli dell’Inter, presi uno per uno, sono più forti. Lo dice la classifica, del resto. Perciò dobbiamo superarci e aiutarci l’uno con l’altro». I punti contano, ma non solo. «Noi dobbiamo lottare, questo ho chiesto alla squadra. Dobbiamo mantenere sempre il nostro focus sulla partita, al di là del risultato, anche in vista delle gare successive».

L’equilibrio di Kipling

Certo vedere l’Atalanta umiliare il Liverpool ad Anfield quattro giorni dopo averle prese dal Cagliari fa un certo effetto. Ranieri se la gode ma non fa una piega, dribbla ogni riferimento e si limita a complimentarsi con la Dea: «Ho fatto il tifo e sono orgoglioso da italiano». Poi tiene a precisare: «Serve sempre un giusto equilibrio, è quello che dico sempre ai giocatori». Come se l’incredibile 2-1 di domenica scorsa fosse un dettaglio. «C’è una bellissima poesia di Kipling, dice che sia la vittoria sia la sconfitta sono due impostori, che l’uomo vero deve restare nel mezzo, sempre con il giusto equilibrio. Per cui mi auguro che i miei giocatori lo abbiano. Anche perché», ricorda ogni volta che può, «andiamo a trovare i probabilissimi campioni d’Italia e potremmo passare dalle stelle alle stalle in sette giorni».

L’orologio nerazzurro

Sarà l’ennesima sfida al passato per il tecnico di Testaccio che ha allenato i nerazzurri nella stagione 2011-2012. «Ho ricordi bellissimi della mia esperienza all’Inter», sottolinea con piacere. «Presi una squadra che non stava in buone acque, ci risollevammo, eravamo addirittura vicini alla Champions. Ma Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna, a gennaio volle andar via a tutti i costi, andò al Paris Saint Germain, e lì l’orologio che avevo creato s’inceppò. Per cui», scherza Ranieri, «la colpa non è stata mia ma di Thiago. Era un giocatore meraviglioso, faceva girare la squadra alla perfezione». Nel frattempo, l’orologio nerazzurro ha ricominciato a girare alla grande e stavolta Ranieri vuole essere lui a incepparlo. Personalmente.

