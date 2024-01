Ranieri: a Lecce ci giochiamo un pezzo di salvezza 

Assemini. Non si sente tradito, ma deluso sì, e tanto pure. «Perché c’è modo e modo di perdere. Abbiamo perso tante volte dall’inizio della stagione, ma lo avevamo sempre fatto mettendoci la faccia». Claudio Ranieri archivia la Coppa Italia con amarezza e punta dritto il mirino verso lo stadio “Via del Mare” di Lecce dove domani, afferma perentorio l’allenatore del Cagliari, «ci giochiamo un pezzetto di Serie A. Non è decisiva», tiene a precisare, «ma importantissima», incalza. «Loro cercheranno in tutti i modi di batterci per tenerci sotto. Sappiamo che sono molto aggressivi. Se l’Empoli è la prima squadra per falli fatti nella metà campo avversaria, il Lecce è la seconda. Presseranno molto alti, quindi. Questa è la partita che ci aspetta».

Su la testa

Non è certo un buon periodo e lo sguardo di Ranieri non mente, per quanto provi a trasmettere serenità e ottimismo all’intero ambiente, soprattutto alla squadra, reduce da due sconfitte in trasferta e un deludente pareggio in casa. «Non pensiamo agli ultimi risultati, guardiamo avanti», rilancia la sfida dal “Crai Sport Center” di Assemini ribadendo una volta di più concetti che si trascinano ormai da mesi. «Sapevamo che sarebbe stato difficile e che avremmo dovuto lottare sino alla fine, ma non molliamo. E ci aggrappiamo ai nostri tifosi che devono capire il momento di difficoltà». Per alcuni giocatori in particolare. «Forse ci aspettavamo qualcosa in più dai nuovi innesti», l’ammissione, «ma non dobbiamo colpevolizzarli. Hanno bisogno di adattarsi. Qualcuno magari riesce a farlo prima, c’è chi, invece, ha bisogno di più tempo». Tra questi Jankto. «Mi aspettavo di più, è vero».

L’emergenza

Stavolta Ranieri gioca a carte scoperte («perché i tifosi capiscano come nascono le mie scelte») e svela: «Nandez, Augello e Dossena si sono allenati, non si sono allenati, invece, Prati, Pavoletti e lo stesso Jankto». Il capitano, spiega Sir Claudio, ha preso un colpo nel punto in cui si era infortunato lo scorso anno. Come se già non bastassero gli infortuni di Lapadula e Shomurodov e l’assenza di Luvumbo, già in Angola in vista della Coppa d’Africa che si svolgerà dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio. «Questa è la situazione e ce la teniamo». Il tecnico di Testaccio fa spallucce al destino e strizza l’occhio al mercato, senza, però, sbilanciarsi. «Anche perché per poter fare il mercato bisogna vendere prima. Sarà in ogni caso un mercato in positivo: bisognerà spendere meno di quanto si incasserà».

I protagonisti

Aspettando i recuperi e i rinforzi, i più giovani proveranno a caricarsi la squadra sulle spalle. A cominciare da Oristanio per il quale si sprecano le lodi dell’allenatore. «Sono molto contento di quello che sta facendo. Quando è subentrato ha sempre fatto la sua parte. Ha sbagliato solo il primo tempo con l’Inter, pagando forse l’emozione di giocare contro la sua ex squadra. È caparbio, determinato. Sa quello che vuole dal suo futuro». Ranieri si gode poi il ritorno anche in campionato di Makoumbou dopo la squalifica. «Per noi è importante, ci dà serenità nei palleggi. Aiuta Prati, e viceversa». Un centrocampo solidale. Domani a Lecce, però, dovrà esserlo tutta la squadra per lasciare il Salento indenne.

