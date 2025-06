Ranieri a furor di popolo ma Sir Claudio è combattuto 

Una sostituzione in corsa, con la qualificazione mondiale da centrare e un percorso a oggi tutto in salita. Luciano Spalletti siederà da esonerato per l'ultima volta in panchina con l'Italia contro la Moldova, ed è scattata la ricerca dell'uomo che erediterà la non facile gestione della Nazionale. Nel toto-nomi, due appaiono quelli più gettonati: sicuramente Claudio Ranieri è il tecnico che piace molto in questo momento. Che un'esperienza alla guida di una nazionale, quella della Grecia, l'ha già fatta e non è stata affatto positiva, ma che in patria viene considerato, dopo quello che ha fatto alla Roma, il possibile salvatore della barca azzurra dal naufragio, leggi terzo mondiale consecutivo mancato.

Le riserve di Sir Claudio

Anche sui social trionfa il nome di Sir Claudio, ma da ambienti romani trapela che Ranieri sarebbe combattuto: dopo aver annunciato, e poi ripetuto, che non vuole più allenare, sa che il ruolo di ct dell'Italia sarebbe il coronamento della sua carriera ma sente di avere un impegno morale con la Roma e la famiglia Friedkin, e per questo viene descritto non così incline, almeno per ora, ad accettare le proposte che gli arriveranno da via Allegri, sede della Figc.

Le alternative

L'altro nome caldo è quello di Stefano Pioli, che in Arabia Saudita all'Al Nassr con i bonus arriva a guadagnare 18 milioni di euro all'anno ma sarebbe già stanco della Saudi League e per questo aveva fatto sapere di essere attratto dalla proposta della Fiorentina. Ma ora sembra che, per motivi fiscali, il tecnico che portò il Milan allo scudetto nel 2022 non possa lasciare con effetto immediato l'Al Nassr, quindi anche qui c'è un nodo non facile da sciogliere. Intanto Gravina è combattuto, rischia pure di trovarsi in una posizione scomoda se Spalletti, come già si mormora, dovesse andare alla Juventus e ottenere dei buoni risultati. Di sicuro il presidente della Federcalcio non intende richiamare Roberto Mancini (al quale piacerebbe moltissimo tornare) dopo che questi diede l'addio alla Nazionale per andare a guidare quella saudita, sedotto dai petrodollari e da un ricchissimo contratto, salvo poi farsi esonerare a causa dei risultati non conformi alle aspettative dei regnanti. Così ora Gravina potrebbe ritrovarsi in una situazione complicata, alla ricerca di un volto spendibile (e che distolga l'attenzione dai risultati dalla sua gestione da presidente Figc) nel caso non riesca ad “agganciare” Ranieri o Pioli. Ecco allora la soluzione della cosiddetta “carta coperta”, che secondo le voci potrebbe essere uno dei campioni del mondo 2006, magari Fabio Cannavaro che ha già allenato la nazionale della Cina, o Daniele De Rossi, il quale in passato ha fatto parte dello staff di Mancini che ha vinto Euro 2020. Disponibile dopo l'addio all'Hajduk e il mancato passaggio al Corinthians è anche Rino Gattuso, e forse proprio una figura come la sua, ovvero un duro, sarebbe ciò che serve per scuotere il gruppo azzurro.

RIPRODUZIONE RISERVATA