Ranieri a Cambridge: ecco perché ho pianto 

«Ho pianto per la conquista della Serie A perché per me Cagliari è speciale». In cattedra all’università di Cambridge, Claudio Ranieri parla agli studenti con il cuore in mano. «Ho avuto molti dubbi nel tornare in Sardegna, non volevo guastare quanto di buono avevo fatto nel 1990. Poi», ha detto il mister in aula, «ho letto un’intervista a Gigi Riva, che diceva: “Claudio è uno di noi”». Il resto è nella storia del Cagliari. La società guarda alla nuova stagione. Su Radiolina, il ds rossoblù Bonato ha parlato dei primi contatti con Nandez per il rinnovo. Oggi scadono le comproprietà.

alle pagine 43, 44